МЕНЕ ДОМАГАЮТЬСЯ

Після цього я почала уникати його і на роботі. Додому і до метро ходила в супроводі колег, мене чомусь це тривожило, просила , аби на роботі мене обмежили в контактуванні із ним. А потім трапилося найгірше. У мене була позапланова робота вночі ( журналістика непередбачувана). Я добиралася до місця на таксі, він же ж — своєю автівкою. Робота затягувалася, і, фактично, ми закінчили нашу працю далеко за північ. І найгірше, що мені треба було повернутися на роботу. І йому, відповідно, теж. Хотіла викликати таксі, та він сказав, що це по-дурному їхати в одне місце різними автівками.

Сідала в машину, а руки від страху викручувало. В машині він мовчав. Було враження, що він сам зі собою бореться. А тоді він звернув в безлюдне місце і спробував мене зґвалтувати. Йому це не вдалося, але я в подертому одязі і з розбитою губою вискочила з машини. Навіть не знаю, як я це тоді зробила і вибігла на проспект. І так бігла по освітленій вулиці, поки стало сил. Чесно, я навіть не пам'ятаю, як добралася додому.» На цьому історія Ольги не закінчилася. Вона не пішла у поліцію, не написала заяви. Зранку загримувалася і пішла на роботу. Розказала смішну історію, як впала і яка вона незграба. Уникала чоловіків та й взагалі всіх. А за тиждень зауважила, що всі почали перешіптуватися, колеги замовкали, коли вона проходила повз. Ольга ловила дуже часто осудливі погляди на собі, а пізніше під час розмов співробітники почали вставляти ремарки двозначні, які призначалися ій — «розпусниця», «ну так, не всі знають, де гальма».

