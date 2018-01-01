Чуже молоко

Та селяни від такої ідеї не в захопленні. За 85 кілометрів від Львова розташоване село Брахів. Цей населений пункт є селом, хоча за кількістю мешканців, які тут проживають, він радше нагадує великий хутір. Він розміщений далеко від траси і фактично захований у лісі. Тут постійно мешкає близько 50 осіб – це приблизно 25-30 будинків, а решта хат або пустує, або їх викупили під дачні ділянки. Вік населення – переважно 50-60 років і більше. У кожному дворі тримають по одній-дві корови. У селі немає газу і нормального водопостачання. Ті господарства, які мають надлишок молока, возять його електричкою до Львова на продаж. Звичайно, збувають у пластиковій тарі. Коли почули про ідентифікацію худоби, відразу збентежилися. Адже, на їхню думку, це означає, що худоба має мати ветпаспорт, у який будуть систематично вносити інформацію про щеплення, за які треба платити. Ще одне категоричне «ні» селян із Брахова через побоювання, що за кількість худоби доведеться теж сплачувати податок.





