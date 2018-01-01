Чуже молоко

Як відбувається зараз? Думаю, схему теперішнього фермерства знають усі. У будь-якому селі країни тримають худобу, а ті, хто фінансово й фізично спроможний,3 має не одну, а дві корови. Здебільшого худоба задовольняє власні потреби селян, але коли є надлишок, його, звичайно, продають. Тому на всіх базарах країни (чи то пак вулицях наших міст) є тітоньки, які, приїхавши зі села і не бажаючи платити за оренду місця на ринку, просто з асфальту продають у невідомій тарі сметану, сир та молоко. Усе домашнє, але невідомої якості. Можливо, найкращої, може, воно справді натуральне й екологічне, але для вас це лотерея. І ви маєте вибір: купувати чи ні. Для бабусі чи тітоньки зі села це теж лотерея, і якщо вона в ній виграє, то трохи заробить.