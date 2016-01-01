Мені страшно було пройти повз ліжко цієї жінки. Я заклякла у своєму переляку і панічно обіймала сина, боялася, що він заплаче. Я тоді так боялася, що він заплаче… І цей страх мене переслідуватиме, напевно, все життя… Мені страшно було уявити, що від його крику ця жінка вибухне від болю.



Уже згодом з уривків фраз лікарів ми дізналися, що маля нашої сусідки відвезли в реанімацію дитячої лікарні. Шансів дитині не давали, але надія залишалася. І ми цю надію бачили всі три дні, поки лежали після пологів. Це пекельні три дні для нас трьох. Я і моя сусідка плакали, коли плакала вона, вона плакала, коли плакали наші діти, і плакала щоразу, коли приходили нові лікарі й медсестри і вкотре, як безтолкові, запитували, де її дитина. Її маля помирало десь там, на іншому кінці міста, а вона лежала в палаті після важких пологів і не була навіть певна, що після виписки встигне ще бодай раз побачити дитинку живою.



За ці три дні я так і не зрозуміла, чому цю жінку поселили до нас, щасливих мам. І лише коли я зайшла на профільні форуми, дізналася, що цей випадок непоодинокий: через брак місць і елементарної етики у Львові і в Україні загалом – це, на жаль, норма. Норма для кого? Лікарів? Родичів? Чиновників?