Сьогодні соціальних підприємств в Україні не бракує. Їх стає дедалі більше, і це тішить. Адже ще 10 років тому «сонячні» люди (люди із синдромом Дауна) не могли й уявити, що в них буде можливість заробляти собі на життя, хіба бачили щось подібне в закордонних фільмах або читали у статтях. Тепер же вони працюють офіціантами, печуть смачні пиріжки. А жінки й чоловіки, які мають проблеми зі слухом, могли тільки мріяти про роботу касира. Так само й жінки, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, і діти- сироти, із яких IТ-компанії фактично роблять геніїв. Усе це ще 10 років тому було маревом, мрією, яка б не стала дійсністю без ентузіазму таких людей, як Андрій Левицький. Проте на голому ентузіазмі далеко не заїдеш. Розуміючи, що, попри соціальну складову, майстерня – це все-таки бізнес, Woodluck сплачує податки, шукає фінансування і не має жодних пільг чи субсидій. По-іншому працюють схожі компанії за кордоном. До прикладу, в Голландії, на подібному меблевому підприємстві працюють люди з інвалідністю. Засновники сплачують рівноцінні з іншими підприємствами податки, але зарплату працівникам платить держава. У США такі підприємства мають податкові пільги. Хоча Андрій Левицький каже, що в Україні така допомога має бути розумна, аби в інших, менш совісних бізнесменів не було спокуси сплачувати менші податки чи отримати додаткове джерело безпідставного фінансування. Адже зараз соціальні підприємства ніяк не захищені і не отримують жодної допомоги від держави. Андрій каже, що в цьому випадку було б непогано, якби хоча б встановили менший відсоток кредитування чи придумали якісь податкові канікули.





