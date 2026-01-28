На території ландшафтного парку «Притисянський» зосереджені рідкісні заплавні ліси

Прокурори звернулися до суду з позовом до Закарпатської обласної ради та ОВА, щоб змусити посадовців розробити й затвердити проєктну документацію на тисячі гектарів земель регіонального ландшафтного парку «Притисянський». Документ має захистити парк від незаконної приватизації та вирубок лісу.

Йдеться про регіональний ландшафтний парк «Притисянський», розташований на території Берегівського, Виноградівського, Мукачівського та Ужгородського районів, загальною площею 10,3 тис. га.

Створити цей об'єкт природно-заповідного фону Закарпатська обласна рада вирішила ще у 2009 році. Водночас ключовий документ для його повноцінного функціонування – проєкт організації території, охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів – досі не розробили.

«Відсутність такого проєкту вже понад 15 років створює реальні ризики для парку. Зокрема, йдеться про загрозу незаконного відчуження земель, їх передачі у приватну власність, можливі незаконні рубки лісу через невизначені межі парку тощо», – розповіли у Закарпатській обласній прокуратурі у середу, 28 січня.

Закарпатський окружний адміністративний суд відкрив провадження у цій справі.

Додамо, що на території ландшафтного парку «Притисянський» зосереджені рідкісні заплавні ліси, які перебувають на межі знищення і потребують охорони. Тут зафіксовано до 74% видів ссавців Закарпаття, а в заплавному комплексі Боржави живе третина всіх кажанів України. Загалом на території парку відзначено понад 20% видів, занесених до Червоної книги України.