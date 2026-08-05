САП просить призначии для Стефанішиної заставу у понад 13 млн грн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила Вищий антикорупційний суд обрати Ользі Стефанішиній запобіжний захід у вигляді застави розміром 13,1 млн грн, передає «Радіо Свобода».

Під час обрання запобіжного заходу Ольга Стефанішина заявила, що сума застави, про яку просить САП, є для неї завеликою. Стефанішина зазначила, що повернення зі США до України було для неї затратним, а також наголосила, що має забезпечувати родину.

Суд відправився до нарадчої кімнати. Рішення щодо запобіжного заходу для Ольги Стефанішиної оголосять у четвер, 6 серпня.

За словами прокурора САП Віталія Рибалкіна, Ольга Стефанішина отримала підозру за трьома епізодами: незаконне збагачення та два епізоди недостовірного декларування. Йдеться про дві квартири у житловому комплексі «Файна Таун» у Києві. Слідчі підозрюють, що нерухомість була придбана влітку 2024 року через близьку подругу Стефанішиної. Водночас, за твердженням прокуратури, володіла та розпоряджалася квартирами саме Ольга Стефанішина, а також оплатила там ремонт вартістю 100 тис. доларів. За словами Віталія Рибалкіна, це підтверджується листуванням Стефанішиної з подругою. Крім того, сторона обвинувачення вказує, що Стефанішина витрачала готівку на лікування родичів, авіаквитки та оренду іншої квартири.

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«Щодо авіаквитків, дійсно, можна сказати, що членам Кабміну компенсувалися ці витрати, але ми бачимо, що ці витрати заходили на картку, а з картки півтора року готівку ніхто не знімає. І попри те, що офіційні доходи – 3,7 мільйона гривень, витрати з картки – 4,3 млн», – зазначив прокурор.

Орієнтовна сума ймовірного незаконного збагачення становить 13,9 млн грн.

Також слідчі вважають, що Стефанішина не задекларувала автомобіль Mercedes та квартиру батьків у ЖК «Львівська площа», у якій вона проживала. Цю квартиру оцінюють у 3 млн грн.

Додамо, що сама Ольга Стефанішина після розголосу про оголошення їй підозри заявила, що нічого не приховувала.

«Значну частину питань, що з'являються у медіа, зокрема щодо нерухомості, я понад рік тому коментувала публічно й доволі докладно. Ще після перших публікацій я сама надала журналістам усі необхідні документи щодо квартири, до якої виникали питання. Мені не було й немає чого приховувати», – йдеться у дописі Ольги Стефанішиної.

Водночас адвокат Ольги Стефанішиної стверджує, що слідчі не надали прямих доказів того, що його клієнтка доручила подрузі купівлю нерухомості, пише hromadske. За словами сторони захисту, згадана подруга обіймала керівні посади у бізнес-компаніях і мала фінансову можливість придбати ці квартири для себе. Обговорення ремонту адвокат Стефанішиної пояснив «їхніми близькими відносинами».

Також захист Стефанішиної стверджує, що вона декларувала користування квартирою батьків в інший період, а автомобілем Mercedes користувалася лише 15 днів. Такий строк, стверджує захист, не передбачає декларування.

Нагадаємо, 3 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посолки України у США. За словами експосолки, вона самостійно ухвалила рішення про завершення дипломатичної служби через особисті обставини.