Стефанішина могла узгоджувати українських членів комісії на конкурс, вважають у САП

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час засідання Вищого антикорупційного суду 5 серпня заявив, що колишня віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина нібито намагалася вплинути на результати конкурсів з обрання керівників НАБУ та НАЗК через підконтрольних владі членів комісії. Про це пише Центр протидії корупції.

За даними прокурора, наприкінці 2022 року Стефанішина переслала своєму підлеглому Олександру Буханевичу скриншот листування з тодішнім головою конкурсної комісії з обрання директора НАБУ Миколою Кучерявенком, який представляв уряд.

У листуванні Кучерявенко надіслав Стефанішиній скриншот зі списком кандидатів, на що вона відповіла: «[Зі списку] мінус лише один, решта здали. Робіть що хочете, мені потрібно 60 і 62. Відкладайте засідання. Не я повинна за вас думати» (переклад з російської).

Прокурор зазначив, що під номерами 60 і 62 у списку були колишня виконувачка обов’язків міністра юстиції Людмила Сугак та голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко. Наразі НАБУ та САП обвинувачують Кириленка у незаконному збагаченні на 72 млн грн.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Також, стверджує прокурор, Стефанішина разом з Буханевичем узгоджували українських членів комісії на конкурс на голову НАЗК, який тривав з грудня 2023 року по лютий 2024 року. Посадовиця заздалегідь обговорювала кандидатів і бажані оцінки на конкурсі на посаду голови НАЗК. Зокрема, писала: «Гупяк в пріоритеті», а щодо детектива НАБУ Скомарова – «треба постаратись якомога менше поставити».

Згодом вона пересилала повідомлення з вказівкою не допустити відкрите обговорення кандидатів перед фінальним етапом конкурсу. У повідомленні йшлося, що «Оніщенко і Алла» (ред. – ймовірно, членкині комісії за урядовою квотою Наталія Оніщенко та Алла Івановська) не мають підтримувати цю пропозицію, бо «ця пропозиція дуже шкідлива».

Щодо Віталія Гацелюка, який ризикував вибути з конкурсу, членкині комісії, за даними слідства, «з усіх сил доводили, що треба пропустити». У результаті учасники листування раділи: «Ух протягнули трьох у фінал, це було нелегко».

Нагадаємо, 6 серпня ВАКС призначив запобіжний захід колишній посолці України в США та ексвіцепрем’єр-міністерці Ользі Стефанішиній у вигляді 6 млн грн застави, а також поклав на неї процесуальні обов’язки.

НАБУ та САП підозрюють Стефанішину в незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. За даними прокурора, ексчиновниця не задекларувала дві однокімнатні квартири, готівку, яку витратила на ремонт квартир, лікування матері, авіаквитки та оренду ще однієї квартири. Також посадовиця не вказала користування авто Mercedes, записаного на підлеглого. Прокурор САП вказує, що витрати перевищують доходи і заощадження підозрюваної.

Президент Володимир Зеленський 3 серпня звільнив Стефанішину з посади посолки України у США. До цього вона була спеціальною уповноваженою з питань розвитку співробітництва зі США, а раніше обіймала посаду віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України та міністерки юстиції.

Сама Стефанішина повідомила, що самостійно ухвалила рішення про звільнення. За її словами, воно «продиктоване особистими обставинами, про які йшлося раніше».