Прокурори Офісу генпрокурора оцінили закриття справи у 170 тис. доларів

Прокурорів Офісу генерального прокурора викрили на одержанні хабаря у розмірі 170 тис. доларів за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Про це повідомили у пресслужбі НАБУ та САП у вівторок, 16 липня.

Наразі одного з прокурорів затримали після одержання неправомірної вигоди. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі, вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище). Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.Як зазначили правоохоронці, вирішується питання про повідомлення про підозру іншим учасникам злочину та обрання їм запобіжних заходів.

За інформацією журналіста Олега Новікова, ідеться про прокурорів відділу нагляду за додержання законів при виконанні кримінальних покарань і пробації.

Генпрокурор Андрій Костін повідомив, що лише у 2024 році за корупцію та інші зловживання до кримінальної відповідальності притягнули шістьох прокурорів у різних регіонах країни.