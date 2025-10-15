Освітянам загрожує до 12 років позбавлення волі

У Чернівцях поліція спільно з прокуратурою викрили проректорку, доцента та начальника одного з відділів вищого навчального закладу, які організували схему фіктивного зарахування чоловіків в аспірантуру. За цю аферу їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До незаконної схеми причетна проректорка Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку, доцент Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та керівник структурного підрозділу Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти». Організувала всю схему проректорка, а доцент ЧНУ та начальник відділення шукали для неї клієнтів, повідомили в поліції Буковини в середу, 15 жовтня.

За свої послуги зловмисники брали 4,5 тис. доларів з людини. Окрім цього, студенти мали передавати банківські картки, на які нараховувалась стипендія. Кошти з карток, 285 тис. грн, виводились у готівку та розподілялись між учасниками схеми.

За час протиправної діяльності підозрювані загалом заробили понад 1 млн грн. У червні 2025 року поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцями роботи та проживання фігурантів справи. Було вилучено 13000 доларів, 1190 євро, майже 40 тис. грн, банківські картки, накази та довідки про зарахування на навчання студентів, печатки закладів освіти, чорнові записи.

14 жовтня проректорці та доценту університетів, начальникові одного з відділів інституту слідчі повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає покарання до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років, з конфіскацією майна.