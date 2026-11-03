На тривалість зберігання впливає не лише місце, а й час збирання

Часник може почати проростати задовго до весни, навіть якщо його ретельно висушили після збирання. Найчастіше це трапляється через неправильну температуру, надмірну вологість або доступ світла. Якщо вчасно помітити зміни й переглянути умови зберігання, можна сповільнити проростання решти врожаю. «Ми-Україна» пише, де краще тримати часник, як продовжити його зберігання та чи можна їсти головки із зеленими паростками.

Чому часник починає проростати

Одна з найпоширеніших причин – занадто висока температура. Коли в приміщенні тепло, часник поступово виходить зі стану спокою та починає формувати паростки. Тому кухонні шафи біля плити, місця поруч із батареями та теплі комори не підходять для тривалого зберігання врожаю.

Оптимальна температура залежить від різновиду часнику. Озимий краще зберігати за температури, близької до 0 °C, а для ярого допускається прохолодніше або помірно тепле середовище – до приблизно +16 °C. Важливо уникати різких перепадів температури.

Ще один чинник – підвищена вологість. У сирому підвалі або коморі луски головок можуть відволожуватися, а зубчики – псуватися та проростати. Для зберігання потрібне сухе приміщення з циркуляцією повітря. Якщо вологість надмірна, варто насамперед усунути джерело сирості й подбати про вентиляцію. Не слід покладатися лише на сіль чи золу поруч із часником: вони не замінять належних умов у сховищі.

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Як світло впливає на зберігання часнику

Часник краще тримати в темному місці. Освітлення може сприяти виходу зубчиків зі стану спокою та появі зелених паростків. Тому не варто залишати головки на відкритих полицях або біля вікна.

Для зберігання підійдуть кошики, сітки чи полотняні мішечки, які забезпечують доступ повітря. Можна також скористатися традиційним способом і підвісити часник у капронових панчохах. Головне – не складати його у щільно закриті поліетиленові пакети, де може накопичуватися волога.

Чому важливо правильно зібрати та перебрати врожай

На тривалість зберігання впливає не лише місце, а й час збирання. Якщо залишити часник у землі надто довго, його головки можуть перезріти, луски почнуть тріскатися, а зубчики втратять захисну оболонку. Такий урожай зберігатиметься гірше.

Після викопування часник потрібно добре просушити в затіненому, провітрюваному місці. Перед закладанням на зберігання переберіть головки: пошкоджені, розтріскані або з ознаками гнилі використайте першими. Саме через пошкодження оболонки всередину легше потрапляє волога, що може прискорити псування.

Що робити, якщо часник уже проріс

Якщо на зубчиках з’явилися зелені паростки, це не означає, що весь урожай потрібно викидати. Переберіть головки та відокремте ті, які почали проростати, від неушкоджених. Пророслий часник краще використати найближчим часом, адже для тривалого зберігання він уже не підходить.

Зубчики із зеленими паростками можна додавати до супів, соусів, овочевих страв або запікати. Вони залишаються придатними до споживання, якщо не мають ознак псування. Водночас смак такого часнику може змінитися: він іноді стає менш насиченим, а паростки можуть надавати стравам гіркоти.