Консервування – популярний спосіб зберегти продукти на зиму. Але не все можна законсервувати. «РБК-Україна» розповідає, які продукти краще не використовувати для закруток.

Які продукти не можна консервувати?

М’ясо

Приготувати м’ясну закрутку у домашніх умовах дуже важко. Мʼясо має пройти особливу теплову обробку, за якої всі бактерії нейтралізуються, і в домашніх умовах такого ефекту неможливо досягти.

Огірки

Не всі види огірків підходять для консервування. Консервувати можна лише огірки з пухирцями, адже якщо овоч матиме гладку шкірку, він може швидко розм’якнути та навіть вибухнути в банці. Такі огірки краще використовувати для салатів.

Лісові гриби

Лісові гриби бажано не консервувати, адже ви не зможете досягти ретельної стерилізації під час приготування, тому що під час росту вони активно вбирають різноманітні домішки з ґрунту. Немає гарантії, що усі бактерії повністю нейтралізуються. Тому таку консервацію не можна буде назвати повністю безпечною. Якщо ви хочете заготувати гриби на зиму – їх краще засушити.

Помідори

Деякі види помідорів краще не використовувати для консервації. Наприклад великі та м’ясисті сорти краще використовувати для соусів, пасти або соку, бо вони легко можуть втратити форму. Пошкоджені та зіпсовані плоди також не потрібно консервувати, адже вони можуть зіпсувати всю банку.