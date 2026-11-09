Володимир Подоляк у формі російського полковника

Старший брат позаштатного радника Офісу президента України Михайла Подоляка, полковник Володимир Подоляк загинув на війні проти України. Це сталося ще в травні 2024 року, однак обставини його смерті стали відомі лише зараз. Про це 9 листопада повідомив дослідницький проєкт Killed in Ukraine (KIU) із посиланням на витік даних Росстату.

«Ми повідомляли про його (Володимира Подоляка, – ред.) смерть два роки тому, але обставини, за яких це сталося, були нез’ясовані. У витоку даних Росстату, оприлюдненому Silent Crow, міститься запис із зазначенням причини смерті, тому ми додамо його до списку. Разом із його медаллю учасника СВО це проливає нове світло на цю справу», – ідеться в дописі.

За оприлюдненими даними, 59-річний Володимир Подоляк загинув в окупованій Кирилівці Запорізької області 19 травня 2024 року.

Причиною смерті полковника російської військової розвідки у відставці стали «травми, отримані в результаті військових операцій, характер яких не вказано».

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We reported on his death two years ago, and the circumstances surrounding it were unclear. The Rosstat leak by Silent Crow contains a record stating the cause of death, so we will add him to the list. Together with his SVO participant’s medal, this sheds new light on the case. https://t.co/2lEqBcFlMT — KIU ✪ Russian Officers killed in Ukraine (@KilledInUkraine) November 9, 2026

Михайло Подоляк не коментував нові дані про загибель старшого брата. Раніше він підтверджував, що родич живе в Росії, однак зазначав, що майже не підтримує з ним зв’язку. У 2021 році Подоляк називав його звичайним військовим пенсіонером.

У лютому 2024 року радник ОП заявляв, що не відповідає за рішення дорослого родича жити в Росії, та заперечував зв’язки членів своєї родини з російськими спецслужбами, пише «Главком».

Оновлено о 19:37. Михайло Подоляк у коментарі hromadske заявив, що не має ніяких даних щодо смерті брата: «Ми взагалі не спілкувались десятки років. Ніяких комунікацій у будь-якому вигляді – ні напряму, ні через посередників, ні через родичів. Ніколи не мав нічого спільного з ним чи його родиною».

Раніше повідомлялося, що Федерація шахів України звернулася до Служби безпеки України з проханням оцінити дії позаштатного радника Офісу президента Михайла Подоляка та порушити кримінальну справу щодо зради національних інтересів України. Ідеться про участь Подоляка у команді підсанкційного мільярдера Тимура Турлова, який 26 вересня став президентом Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ).