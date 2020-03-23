Prozorro пропонує закупляти товари для боротьби з Covid-2019 поза системою закупівель

Державне підприємство «Прозорро» та департамент сфери публічних закупівель Мінекономіки закликають Кабмін спростити та зменшити час на проведення закупівель для протидії Covid-19.

Як ідеться в повідомленні прес-служби Prozorro 23 березня, ухвалений закон для протидії коронавірусу та відтак постанова Кабміну про спрощення закупівель товарів і послуг для подолання Covid-2019 насправді не спрощує процес, а ускладнює його.

Згідно з ним, замовник має внести зміни до свого річного плану закупівель, опублікувати в системі Prozorro оголошення про закупівлю, перевірити постачальника в реєстрі корупціонерів, провести з ним переговори, потім укласти догорів не раніше, ніж через 48 годин після публікації оголошення, а потім відзвітувати в системі Prozorro.

«Замовники будуть змушені чекати 2 доби для купівлі життєво необхідних товарів, аби не порушити закон. В умовах, коли всі сили та ресурси країни покладені на боротьбу з епідемією, важливо полегшувати проведення критично важливих закупівель. Натомість прийнята Кабміном постанова відбиратиме час та сили людей та створить ризик нестачі необхідних ліків, засобів індивідуального захисту та обладнання, коли вони є життєво необхідним», – зазначають у Prozorro та додають, що ухвалена постанова також передбачає внесення технічних змін у електронну систему публічних закупівель, що взагалі унеможливить проведення закупівель для протидії Covid-2019 найближчим часом.

Prozorro закликає уряд натомість ухвалити іншу постанову, розроблену департаментом сфери публічних закупівель Мінекономіки. Вона не передбачає оголошення про закупівлю в електронній системі, а лише звітування вже після проведеної закупівлі. Таким чином, зазначають у Prozorro, лікарні зможуть купляти необхідні медикаменти, засоби захисту та обладнання за один день.

Нагадаємо, Верховна Рада 17 березня внесла зміни в низку законів задля запобігання поширення коронавірусу. Вони включали, зокрема, запровадження жорсткіших штрафів за порушення карантину, доплат медикам і можливість дистанційної роботи, а також зміну процедури закупівель певних медичних засобів та обладнання.