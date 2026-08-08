Президент розповів про плани російського диктарора

Російський диктатор Владімір Путін планує провести приховану мобілізацію та розмістити на території Росії до 50 тис. військових із Північної Кореї. Про це розповів президент Володимир Зеленський в телемарафону «Єдині новини».

За даними Володимира Зеленського, Путін планує посилити мобілізацію в Росії, але не оголошувати її публічно. Для цього, за словами українського президента, у Росії планують блокувати кордони, а також розробляють «тіньові контракти». На це, за словами Зеленського, вказують відповідні кроки російської влади.

«Путін не може поки що знайти перемогу в цій війні. На жаль, ми повинні визнавати й розуміти, що відбувається. Він думає про мобілізацію. Він думає, як свій народ обдурити. Зробити масову мобілізацію, при цьому не оголосивши її. Зробити якісь тіньові контракти, блокувати кордони тощо. Ми це бачимо. Ми вже бачимо багато відповідних кроків», – сказав Володимир Зеленський.

Водночас Володимир Зеленський зазначив, що Росії не вдасться перемогти Україну та окупувати всю територію Донбасу. Президент наголосив, що Україна не збирається виводити свою армію з власної території.

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«Ніхто не буде залишати свою державу, своїх людей і просто виходити. Тому що ніхто не гарантує, що ця людина (Путін, – ред.) не піде далі», – зауважив Володимир Зеленський.

Крім того, Україна має інформацію про намір Росії розмістити на своїй території від 30 до 50 тис. північнокорейських військових. Володимир Зеленський наголосив, що військова співпраця Росії та КНДР лише зміцнюється і становить загрозу не лише для України, а й для Південної Кореї. Президент наголосив, що Україна готова до співпраці з Південною Кореєю.

«Це абсолютно зрозуміло, що Північна Корея буде нарощувати досвід сучасної війни, буде отримувати ліцензії від Росії, буде отримувати від них усі військові інструменти. Ми це чітко розуміємо. Тому, на мій погляд, Республіка Корея повинна мати більш тісне співробітництво з Україною. Ми відкриті. Ми б дуже хотіли отримати підтримку від Південної Кореї у вигляді того дефіциту, який у нас є», – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 5 серпня стало відомо, що українська розвідка отримала дані про намір Росії розгорнути у Воронезькій області північнокорейський ракетний підрозділ, який буде озброєний шістьма пусковими установками та 120 ракетами. Перед цим Росія атакувала Дніпропетровську область двома балістичними ракетами виробництва Північної Кореї.