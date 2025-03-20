Путін змушує українців отримати російський паспорт

Російський диктатор Владімір Путін продовжує тиснути на громадян України з метою примусової паспортизації. Він підписав указ, який зобов’язує українців без громадянства Росії самостійно виїхати до 10 вересня. Про це стало відомо з російських ЗМІ, зокрема, з повідомлення інформаційної агенції ТАСС. Йдеться й про окуповані території, оскільки Москва вважає їх своїми.

В указі Путіна зазначено, що українці, які перебувають на території Росії та «не мають для цього законних підстав» зобов’язані самостійно виїхати до 10 вересня. Ймовірно, «законними підставами» Путін вважає громадянство Росії. Документ також стосується тимчасово окупованих територій, оскільки у жовтні 2022 року диктатор підписав указ про включення у склад Росії чотирьох областей України: Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької.

Крім того, відповідно до указу Путіна, іноземці та люди без громадянства, які приїхали на окуповані частини Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, зобов'язані пройти медичний огляд. Це нібито має засвідчити відсутність інфекційних захворювань та наркотичної залежності.

Указ російського диктатора Владіміра Путіна

Зазначимо, що росіяни здійснюють систематичний тиск на українців, що проживають на тимчасово окупованих. Зокрема, окупанти обмежують доступ до медичних послуг, освіти, а також погрожують забирати новонароджених дітей у батьків без російських паспортів. Також в українців, які проживають в окупації без російського громадянства, відбирають житло.