Президент Росії Володимир Путін вважає, що питанню російського газопроводу «Північний потік-2», як і іншим економічним питанням, не місце на переговорах у «нормандському форматі». Раніше обговорити російський газопровід «нормандською четвіркою» запропонував президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на російські ЗМІ

За його словами, «Нормандський формат» є політичним майданчиком і обговорювати на ньому комерційні проєкти, такі як «Північний потік-2», неможливо.

«Нормандський формат або інші подібні формати – це політичні майданчики для обговорення ситуації в Україні. Це не має нічого спільного з такими комерційними проектами як «Північний потік», «Північний потік-2» або транзит газу через Україну», – заявив він.

Президент країни-агресора переконує, що Росія не припинятиме транзит газу через Україну, бо «Газпром» підписав 5-річний контракт і буде його виконувати.

Зазначимо, що 12 липня президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Берліну для перемовин з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель сказав, що питання будівництва «Північного потоку-2» повинне обговорюватися в межах «Нормандського формату».

Своєю чергою, Меркель висловила думку, що це можливо, але частиною врегулювання конфлікту це питання не є. Вона запевнила: Німеччина зробить усе, щоб зберегти транзит газу через Україну навіть після добудови «Північного потоку-2». Це питання вона також планує обговорити з президентом США Джо Байденом.

Українська влада побоюється, що Москва відмовиться від контракту газу через Україну після запуску «Північного потоку-2», який повинен з'єднати Росію і Німеччину в обхід української території. В «Нафтогазі» заявляли, що транзит російського газу стримує Росію від ескалації агресії проти України.