Стів Віткофф під час зустрічі з Путіним у квітні 2025 року

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Владімір Путін нібито домовилися про «надійні гарантії безпеки» для України. Йдеться про гарантії з боку США та Європи, подібні до 5 статті НАТО, заявив у неділю, 17 серпня, в інтерв’ю CNN спецпредставник Трампа Стів Віткофф.

За словами Віткоффа, під час розмови з Трампом на Алясці Путін начебто погодився надати Україні «надійні гарантії безпеки» в межах мирної угоди. Гарантії мають надавати США та європейські країни – водночас, на вимогу Росії, Україна має ніколи не ставати членом НАТО.

«Ми домовилися про надійні гарантії безпеки, які я б назвав революційними. Ми дійшли згоди, що США та інші європейські країни можуть ефективно запропонувати формулювання, подібне до статті 5 (НАТО – ред.), для забезпечення гарантій безпеки», – сказав Віткофф.

Крім того, спецпредставник заявив, що Путін нібито погодився на «законодавче закріплення» з боку Росії не здійснювати вторгнення на будь-яку іншу територію в Україні чи Європі загалом. Водночас Віткофф розповів, що російський очільник начебто пішов на поступки щодо п'ятьох регіонів України – яких саме, Віткофф не уточнив.

«Поступки, на які погодилася Росія, полягають у тому, що вона не поглине всю Україну», – заявив спецпредставник Трампа.

За словами Віткоффа, питання про обмін територій, які перебувають під контролем України, обговорять під час зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Нагадаємо, 18 серпня, у Вашингтоні запланована зустріч лідерів країн, під час якої обговорять укладення мирної угоди.

Державний секретар США Марко Рубіо, який також брав участь у переговорах Трампа і Путіна, в інтерв’ю NBC наголосив, що і Україні, і Росії доведеться піти на поступки для досягнення мирної угоди. Водночас він наголосив, що США не підтримує передачу всього Донбасу Росії.

Тим часом Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social написав про «великий прогрес стосовно Росії», а згодом – зробив репост допису про те, що Україна має бути готова втратити частину території на користь Росії.