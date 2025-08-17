Путін погодився на «надійні гарантії безпеки» для України за аналогом 5 статті НАТО, – Віткофф
Водночас Віткофф заявив, що Росія начебто пішла на поступки щодо п'ятьох регіонів України, погодившись «не поглинути всю Україну»
Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Владімір Путін нібито домовилися про «надійні гарантії безпеки» для України. Йдеться про гарантії з боку США та Європи, подібні до 5 статті НАТО, заявив у неділю, 17 серпня, в інтерв’ю CNN спецпредставник Трампа Стів Віткофф.
За словами Віткоффа, під час розмови з Трампом на Алясці Путін начебто погодився надати Україні «надійні гарантії безпеки» в межах мирної угоди. Гарантії мають надавати США та європейські країни – водночас, на вимогу Росії, Україна має ніколи не ставати членом НАТО.
«Ми домовилися про надійні гарантії безпеки, які я б назвав революційними. Ми дійшли згоди, що США та інші європейські країни можуть ефективно запропонувати формулювання, подібне до статті 5 (НАТО – ред.), для забезпечення гарантій безпеки», – сказав Віткофф.
Крім того, спецпредставник заявив, що Путін нібито погодився на «законодавче закріплення» з боку Росії не здійснювати вторгнення на будь-яку іншу територію в Україні чи Європі загалом. Водночас Віткофф розповів, що російський очільник начебто пішов на поступки щодо п'ятьох регіонів України – яких саме, Віткофф не уточнив.
«Поступки, на які погодилася Росія, полягають у тому, що вона не поглине всю Україну», – заявив спецпредставник Трампа.
За словами Віткоффа, питання про обмін територій, які перебувають під контролем України, обговорять під час зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Нагадаємо, 18 серпня, у Вашингтоні запланована зустріч лідерів країн, під час якої обговорять укладення мирної угоди.
Державний секретар США Марко Рубіо, який також брав участь у переговорах Трампа і Путіна, в інтерв’ю NBC наголосив, що і Україні, і Росії доведеться піти на поступки для досягнення мирної угоди. Водночас він наголосив, що США не підтримує передачу всього Донбасу Росії.
Тим часом Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social написав про «великий прогрес стосовно Росії», а згодом – зробив репост допису про те, що Україна має бути готова втратити частину території на користь Росії.