Путін відвідає весілля міністерки закордонних справ Австрії і привезе з собою «козачий хор»

Президент Росії Володимир Путін стане гостем на весіллі міністерки закордонних справ Австрії 53-річної Карін Кнайсль. Разом з ним до Австрії полетить і Кубанський козачий хор, інформує BBC.

Художній керівник хору Віктор Захарченко відмовився дати коментар Бі-бі-сі, пояснивши це тим, що, мовляв, ЗМІ викривляють інформацію. Водночас генеральний директор ансамблю Анатолій Ареф'єв підтвердив, що 17 серпня хор летить до Відня. Проте він не підтвердив, що хор виступатиме саме на весіллі голови МЗС Австрії.

Весілля міністерки закордонних справ Австрії Карін Кнайсль призначене на суботу, 18 серпня. Очікується, що одним із гостей на весіллі буде президент Росії Володимир Путін. Раніше австрійська преса писала, що він привезе із собою козачий ансамбль, який привітає молодят піснями.

Згідно із даними державних закупівель, до Відня вирушили 17 музикантів ансамблю. У документах також йдеться про те, що вони їхатимуть із Краснодара до Відня через Стамбул, і матимуть із собою три баяни і один контрабас.

Австрійська газета Kurier писала, що весілля голови МЗС країни відбудеться у ресторані Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße, що у Штирії. Там же, судячи із документів про державні закупівлі, житимуть і музиканти козачого хору. Крім того, двоє із музикантів хору виклали у соцмережах свої фото із геолокацією, яка співпадає із місцем, де відбуватиметься весілля.

Згідно із даними про державні закупівлі, загалом на квитки, готель і страхування членів творчого колективу буде витрачено 1,8 млн рублів (близько 750 тис. Грн).

В австрійському МЗС заявили, що весілля голови відомства і те, кого вона запрошує, – «передусім приватне свято і приватний візит», і що «звідси не витікає жодної зміни зовнішньополітичного курсу Австрії». Але така позиція обурила українського міністра закордонних справ Павла Клімкіна, який заявив: «Я світське життя зазвичай не коментую, але якщо МЗС Австрії змушене виправдовуватися, запевняючи у незмінності зовнішньополітичного курсу у світлі “приватного” візиту, то це вже цікава нова форма, яка викликає сумну посмішку».

Я світське життя зазвичай не коментую, але якщо МЗС Австрії змушене виправдовуватися, запевняючи у незмінності зовнішньополітичного курсу у світлі «приватного» візиту, то це вже цікава нова форма, яка викликає сумну посмішку. https://t.co/w0ETEui5kD — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 17 серпня 2018 р.

Міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль вже давно запросила президента Росії Володимира Путіна на своє весілля. Кілька днів тому стало відомо, що він прийняв запрошення. Як повідомив речник російського президента Дмитро Пєсков, це буде приватний візит.

Володимир Путін відвідає весілля перед тим, як вирушити далі на зустріч із канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Кубанський козачий хор - російський державний бюджетний науково-творчий заклад культури Краснодарського краю. Він отримує як субсидії із бюджету, так і доходи від продажу квитків.

Хор часто виступає на російських державних заходах. У травні він брав участь у відкритті Кримського мосту. Кубанський козачий хор також був "колективом-посланцем" на Чемпіонаті світу з футболу 2018.