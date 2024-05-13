Владімір Путін замінив Сєргея Шойгу

Російський президент Владімір Путін замінив Сєргея Шойгу на Андрєя Бєлоусова на посаді міністра оборони Росії, перевівши Шойгу на посаду секретаря Ради безпеки замість Ніколая Патрушева, з метою підготовки до затяжної війни в Україні та можливої майбутньої конфронтації з НАТО. До такої думки дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

За їхніми словами, такі перестановки на високому рівні після президентських виборів в Росії переконливо свідчать про те, що російський президент робить значні кроки в напрямку мобілізації російської економіки та оборонно-промислової бази (ОПБ) для підтримки затяжної війни в Україні й, можливо, підготовки до майбутньої конфронтації з НАТО.

Згідно з оцінкою ISW, призначення Бєлоусова на посаду міністра оборони Росії є «значним кроком у зусиллях Путіна створити всі економічні умови для затяжної війни», оскільки той, попри відсутність бойового досвіду, працював у галузі економічного аналізу та прогнозування у 1981-2006 роках після чого став міністром економічного розвитку Росії у 2012-2013 роках.

За словами фахівців, майже десятирічне перебування Білоусова на посаді міністра економіки в російському федеральному уряді та його нещодавня участь в управлінні різними вітчизняними інноваційними проєктами в галузі ОПК і безпілотників добре підготували його до керівництва апаратом Міністерства оборони Росії, що перебуває в скрутному становищі.

З посиланням на російські інсайдерські джерела ISW пише, що призначення Бєлоусова на посаду міністра оборони свідчить про те, що Путін серйозно стурбований рівнем корупції та нецільовим використанням коштів в армії.

Очікується, що Бєлоусов працюватиме над тим, щоб «грамотно організувати роботу і логістичні процеси, забезпечити необхідне виробництво і постачання, зорієнтувати економіку на «спеціальну військову операцію» і вичавити технологічний максимум з оборонної промисловості».