Поліція розшукала винуватця аварія впродовж двох годин та встановила, що він був п’яним

На Тернопільщині 19-річний водій ВАЗу на смерть збив 45-річну велосипедистку та втік з місця ДТП. Поліція розшукала винуватця аварія впродовж двох годин та встановила, що він був п’яним.

Як вказано у повідомленні правоохоронців, аварія сталась рано вранці у неділю, 6 жовтня. На автодорозі в селі Борсуки виявили мертву жінку.На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Ланівецького відділення поліції, яка встановила, що 45-річну жінку на смерть збив автомобіль.

Поліцейські переглянули камери відеоспостереження, опитали свідків та оперативно встановили особу водія. Ним виявився 19-річний житель одного із сусідніх сіл. Поліцейські розшукали його та автомобіль ВАЗ 2106 з характерними для ДТП пошкодженнями. Хлопець перебував у стані алкогольного сп’яніння. Як з’ясувалося, водій збив жінку, яка їхала на велосипеді. Після цього втік з місця події.

Наразі вирішується питання про затримання водія та внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.