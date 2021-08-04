36-річний водій, позбавлений водійських прав за нетверезу їзду, вчинив ДТП знову у нетверезому стані

Уночі на середу, 4 серпня, на вул. Головатого у Львові п’яний 36-річний львів’янин на автомобілі Opel Astra вчинив потрійну ДТП і перекинувся на дах. Перед тим патрульній зупинили цього водія на іншій вулиці і склали матеріали за нетверезу їзду та керування без прав.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що близько 22:00 патрульні зупинили на вул. Городоцькій автомобіль Opel Astra, водій якого порушив ПДР. У 36-річного львів'янина виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Від перевірки він відмовився. Поліцейські також з'ясували, що чоловік вже позбавлений права керування транспортними засобами за нетверезу їзду.

36-річний водій продовжував їздити нетверезим після позбавлення прав (фото поліції)

На нього склали протокол за ч. 3 ст. 130 (повторне керування у стані сп’яніння) КУпАП. Також винесли постанову за ч. 4 ст. 126 (керування особою, позбавленою права керування) КУпАП.

Оскільки зупинили водія біля його дому, він зачинив автомобіль і пішов.

Вже через півтора години патрульні отримали виклик про ДТП на вул. Головатого. Там водій автомобіля Opel Astra не дотримався бокового інтервалу і здійснив зіткнення з автомобілем Volkswagen та припаркованим автомобілем Skoda. Від удару автомобіль винуватця перекинувся на дах.

Виявилося, що за кермом був той самий водій. Він знову відмовився від перевірки на стан сп'яніння. Отримав аналогічні адмінматеріали, а також протокол за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.