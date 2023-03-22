Громадянина України затримали після того, як він втік до лісу,залишивши сина в розбитій машині

У Польщі п'яний 31-річний українець, який не має посвідчення водія, вчинив ДТП. Окрім того, чоловік втік з місця аварії, залишивши свого 4-річного сина у розбитій машині, повідомили 19 березня у поліції міста Красностав, де трапився цей випадок.

За даними правоохоронців, 31-річний громадянин України їхав за кермом Volkswagen Polo. Чоловік не впорався з керуванням авто, через те, що був сильно п'яний і виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Volkswagen Sharan.

Після зіткнення п'яний українець втік до лісу, залишивши свого 4-річного сина в розбитому автомобілі. «Правоохоронці встановили, що 31-річний українець не має водійського посвідчення. А аналіз показав, що у нього в крові було понад 3 проміле алкоголю», – повідомили у поліції.

Українця вже затримали та оголосили йому про підозру у керуванні без прав і п'яним, а також за наражання малої дитини на небезпеку.