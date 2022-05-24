Водій автомобіля виїхав на зустрічну, де зіткнувся із мотоциклом

У місті Новий Розділ нетверезий 43-річний водій Daewoo Lanos збив мотоцикліста. Постраждалий помер у лікарні.

Як повідомили у прес-службі поліції Львівщини, ДТП трапилась у понеділок, 23 травня, о 12:45 на вул. Ходорівській. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля « Daewoo Lanos, 43-річний місцевий житель, не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мотоциклом Viper під керуванням 54-річного місцевого мешканця.

Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тяжкі травми і його забрали до лікарні, де він згодом помер.

Поліція встановила, що на момент ДТП водій автомобіля перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.