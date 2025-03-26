В аварії загинула вчителька школи №14

Тернопільський міськрайонний суд визнав винного водія, уродженця Львівщини, який на смерть збив тернополянку на одній з вулиць Тернополя. Чоловік на швидкості наїхав на жінку, яка в той момент переходила нерегульований пішохідний перехід. Поліцейські встановили, що обвинувачений військовослужбовець Андрій П. скоїв ДТП напідпитку. У суді чоловік свою провину визнав повністю.

Смертельна аварія на пішохідному переході на вул. Степана Будного в Тернополі сталася приблизно о 8:00 27 листопада 2024 року. Водій Opel Vectra збив жінку. Від сильного удару тернополянку відкинуло від авто на кілька метрів, і від отриманих трав вона загинула ще до приїзду екстреної допомоги.

В судовому вироку зазначено, що правоохоронці, які прибули на виклик, також встановили, що водій перебував в стані алкогольного сп’яніння. У його крові зафіксували 2,07 проміле алкоголю. Також обвинувачений їхав зі швидкістю 91-107 км/год, тоді коли на дорозі в місті дозволено рухатися зі швидкістю 50 км/год.

«Водій наблизився до нерегульованого пішохідного переходу, вчасно не зменшив швидкість руху, не зупинився перед переходом, щоб переконатися, що на ньому немає пішоходів, а продовжив рух у зазначеному напрямку. Внаслідок порушення правил дорожнього руху, обвинувачений допустив наїзд на пішохода, яка перетинала дорогу справа наліво відносно руху автомобіля в межах згаданого пішохідного переходу», – йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 14 березня.

У результаті ДТП потерпіла отримала масивну травму тіла з численними переломами кісток скелета та ушкодженнями внутрішніх органів, розривом спинного мозку. За висновком експертів ці травми стали безпосередньою причиною смерті жінки.

В суді обвинувачений визнав свою провину. Також він не заперечував проти цивільного позову. Під час допиту він також зазначив, що образу зупинився після аварії і сам викликав швидку і поліцію. Просив дозволити йому після вироку відправитися служити на фронт.

Тернопільський міськрайонний суд визнав Андрія П. винним та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк сім років з позбавленням права керувати автомобілем на строк десять років. Також суддя задовільнив цивільний позов матері загиблої і призначив стягнути із засудженого понад 1 млн грн.