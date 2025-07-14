18 листопада 2024 року 27-річний водій BMW в’їхав у зупинку на вул. Зарічанській

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок 27-річному водієві BMW, який п’яним в’їхав у зупинку громадського транспорту і на смерть збив трьох жінок. Суд призначив чоловікові 9 років тюрми та стягнув 3 млн грн моральної шкоди сім’ям загиблим.

ДТП трапилась 18 листопада 2024 року на вул. Зарічанській, 9 у Хмельницькому. П’яний водій BMW X6 в’їхав у зупинку громадського транспорту, зіткнувшись перед цим з автомобілями Škoda Octavia і Mazda. Унаслідок ДТП загинули троє жінок віком 60, 56 та 53 роки, які чекали на громадський транспорт на зупинці. Водій намагався втекти з місця ДТП, однак його затримали поліцейські, які проходило поруч.

Слідчі встановили, що водій був за кермом нетверезим. Крім цього, експертизи виявили в його організмі залишки низки небезпечних наркотиків. Під час обшуку автомобіля в салоні знайшли незареєстровану холодну зброю.

14 липня пресслужба поліції повідомила, що Хмельницький міськрайонний суд визнав водія BMW винним у смертельній ДТП і призначив 9 років ув’язнення з вилученням водійських прав на 10 років. Також суд зобов’язав його сплатити 3 млн грн моральної шкоди сім’ям загиблих. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.