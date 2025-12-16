У Тернополі покарали водія за наїзд на матір з дитиною на пішохідному переході і втечу з місця аварії. Поліцейські встановили, що обвинувачений Денис Курочка ДТП скоїв на підпитку. Йому призначили рік ув’язнення.

У вироку Тернопільського міськрайонного суду від 8 грудня йдеться, що аварія сталася близько 17:40 28 червня 2025 року на перехресті вулиць Крушельницької та Теліги. Обвинувачений Денис Курочка їхав за кермом автомобіля Mercedes-Benz Е220 і, під’їжджаючи до нерегульованого пішохідного переходу, не помітив матір з малолітньою дівчинкою, які переходили дорогу. Чоловік наїхав на них, але не зупинився, не допоміг постраждалим, а поїхав далі.

Патрульні поліцейські розшукали винуватці ДТП за кілька вулиць від місця аварії. Він перебував на паркувальному майданчику. Під час розмови з ним правоохоронці помітили, що водій може перебувати в стані алкогольного сп’яніння, а пристрій Dragger зафіксував в його крові 1,44‰ проміле спирту, що в понад 7 разів перевищує допустиму норму.

Унаслідок ДТП жінка отримала закриті переломи тазу, а дитина – травми рук та забої. У суді Денис Курочка зазначив, що частково визнає свою провину. Він додав, що детально не пам’ятає цю ситуацію. Також зазначив, що примирився з потерпілою і відшкодував збитки. Суддя призначив йому покарання у вигляді одного року позбавлення волі та заборонив кермувати упродовж трьох років. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.