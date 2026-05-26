Аварія сталася у селі Драчинці Мамаївської громади

На Буковині до 8 років позбавлення волі засудили водія, через якого в ДТП загинув 19-річний хлопець. Смертельна аварія сталася 14 грудня 2025 року у селі Драчинці Мамаївської громади. Водій напідпитку не впорався з керуванням і врізався в електроопору та бетонну огорожу.

Як йдеться у вироку Кіцманського районного суду від 14 травня, внаслідок аварії загинув 19-річний пасажир Audi Q7. Ще двоє юнаків, які були в авто, отримали травми й переломи. Правоохоронці встановили, що на момент ДТП водій був п’яний. У його крові виявили 0,67 ‰.

У суді обвинувачений Роман Івоняк визнав вину повністю та щиро розкаявся. Він розповів, що того вечора підібрав хлопців по дорозі. Везучи їх, він розігнав авто до 100 км/год. і не впорався з керуванням. Водій також погодився частково компенсувати моральну шкоду потерпілим.

Суд призначив обвинуваченому 8 років ув’язнення з позбавленням права керування транспортними засобами до 8 років. Суддя врахував, що раніше Роман Івоняк неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за керування авто у стані сп’яніння. Також чоловік мав судимість за зберігання наркотиків, яка вже погашена. Окрім того, він кілька разів був на обліку в наркодиспансері з діагнозами: гостра інтоксикація алкоголем та гостра інтоксикація, зумовлена вживанням амфетамінів.

За рішенням суду обвинувачений має виплатити 880 тис. грн моральної шкоди двом потерпілим. На вирок можна подати апеляційну скаргу.