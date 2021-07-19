Водій Nissan X-Trail в’їхав у автобус №46 та втік із місця аварії

59-річного водія Nissan X-Trail, який на пл. Осмомисла в’їхав у міський автобус №46, оштрафували на 34 тис. грн за п’яну їзду та втечу з місця аварії. Внаслідок аварії в автобуса деформувались середні двері та розбилось скло.

Аварія трапилася 8 червня, близько 19:00 на пл. Осмомисла, 7. Водій Nissan X-Trail Дмитро Вознюк в’їхав у правий бік міського автобуса №46, за кермом якого був 39-річний водій. Порушник вийшов із авто та попросив керманича автобуса не викликати поліцію, однак поки водій автобуса випускав пасажирів та викликав патрульних, винуватець аварії втік. У автобуса від удару деформувалися середні двері та розбилося скло.

Того ж дня патрульні розшукали 59-річного водія Nissan X-Trail на дачі у Винниках. У нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння, однак, він запевнив, що вжив спиртне після аварії. Перевірка на стан сп'яніння показала результат 1,42 проміле алкоголю в крові.

У суді Дмитро Вознюк свою вину в ДТП заперечив. За його словами, того дня він їхав із мінімальною швидкістю через затори на дорозі, однак причини аварії пояснити не зміг. Місце аварії, з його слів, він покинув через розлитий у салоні бензин, який міг спричинити пожежу. Він відвіз автомобіль на дачу, викликав поліцію й випив ром через стрес.

Суддя Личаківського районного суду Назар Стрепко визнав водія Nissan винним за трьома статтями КУпАП та оштрафував його на 34 тис. грн. Крім цього, його позбавили права керувати автомобілем на три роки. Також він має заплатити 454 грн судового збору. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.