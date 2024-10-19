Три компанії зі Львова змагаються в категорії "Малий бізнес", дві - у категорії "Ветеранський бізнес"

П’ять бізнесів зі Львова потрапили у короткий перелік проєкту «Бізнес-трамплін 2.0», ініційований брендами Rozetka і Visa. Зараз триває голосування, за результатами якого оберуть компанії, що вийдуть у фінал. Підтримати улюблений місцевий бізнес можна на сайті Економічної правди.

Усього в цей етап вийшли 30 бізнесів у двох категоріях – «Малий бізнес» і «Ветеранський бізнес». Загалом українські підприємці подали на проєкт 700 заявок. Серед львівських компаній у фінал після голосування можуть потрапити такі:

Miligus – колишнє дизайн-ательє Олени Гусєвої, що з 2022 року шиє чоловічий і жіночий тактичний одяг;

– колишнє дизайн-ательє Олени Гусєвої, що з 2022 року шиє чоловічий і жіночий тактичний одяг; Щось цікаве – простір цікавих речей у Львові, заснований художницею Роксоланою Худобою;

– простір цікавих речей у Львові, заснований художницею Роксоланою Худобою; Rekava – екобренд виробів з кавової гущі, заснований у Сумах і релокований у Львів;

– екобренд виробів з кавової гущі, заснований у Сумах і релокований у Львів; ActivePro – фітнес-клуб у Шептицькому ветерана Миколи Степасюка;

– фітнес-клуб у Шептицькому ветерана Миколи Степасюка; Cosmos In – компанія у галузі будівництва, архітектури і консалтингу ветерана Романа Баховського.

Фіналісти «Бізнес-трампліна 2.0» позмагаються за грошовий приз, навчання в Києво-Могилянській бізнес-школі (KMBS), подарунки від RozetkaPay та представлять свою справу на краш-тесті перед журі.

Троє переможців в категорії «Малий бізнес» отримають, відповідно, 1 млн, 500 і 250 тис. грн на розвиток своєї справи. У категорії «Ветеранський бізнес» буде дві нагороди – 1 млн і 500 тис. грн.

Голосування за компанії триває до 23:59 22 жовтня. В кожній категорії можна обрати лише одну компанію. Щоб голос зарахувався, потрібно авторизуватися через Дія.Бізнес.