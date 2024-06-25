Не робіть цього зі своїми тваринами, щоб вони були здорові і щасливі

Жодна людина в здоровому глузді не завдаватиме шкоди своєму чотирилапому компаньйону. Та про деякі речі ми не задумуємось – це автоматичні звички, що живуть з нами роками, і які ми не оцінюємо серйозно. А вони можуть сильно нашкодити нашим тваринам. Що це за звички і як вирішити проблему, пише DailyPaws.

Цілодобовий буфет

Небезпека ситуації, коли котяча або собача миска постійно наповнена їжею, полягає в тому, що тварина збивається з режиму. А це вкрай важливо і для котів, і для собак. Звісно ж, ваш чотирилапий переїдатиме, що призведе до ожиріння та проблем зі здоров’ям:

Раку;

Захворювань серця;

Діабету.

Як вирішити проблему? Заплануйте два годування тварини з інтервалом у 8-10 годин на добу. Лишіть на прийому їжі 30-45 хвилин, після цього заберіть залишки з миски. Котикам може знадобитися деякий час, щоб виробити нову звичку. Собакам це дається легше.

При цьому пам’ятайте, що дворазове харчування підходить здоровим тваринам, якщо у кота є якісь проблеми – діабет, проблеми з нирками, – варто проконсультуватися з ветеринаром щодо режиму годування.

Нашийник неправильного розміру

Небезпека неправильно підібраного за розміром нашийника полягає не лише в безпеці тварини, а й у можливості завдати чотирилапому фізичної шкоди. Це стосується як надто тугих, так і вільних нашийників. Часом це може призвести навіть до втрати свідомості твариною або пошкодження дихальних шляхів.

Як вирішити проблему? Користуйтесь правилом двох пальців. Якщо розмір нашийника підібраний правильно, два дорослих пальця мають вільно поміститися між ним і шиєю тварини. Ще краще – використовувати замість нашийника спеціальну амуніцію для довгих прогулянок з твариною. Вона дозволяє рівномірно розподіляти тиск і не травмувати шию пухнастика при різких рухах. Котам краще взагалі не одягати нашийник, якщо вони вдома.

Свобода у машині

Небезпека полягає в тому, що щороку у дорожніх аваріях травмуються тисячі собак. Якщо котів частіше перевозять в спеціальних переносках, то багатьом песикам опікуни дозволяють вільно пересуватися всередині машини. Це збільшує шанси на травму і смерть тварини у випадку аварії. А якщо навіть з твариною все гаразд, вона може вибігти на дорогу, коли двері відчинять, і потрапити під колеса іншої машини.

Окрім того, маленька тварина може сама спричинити ДТП – наприклад, залізти під педалі.

Як вирішити проблему? І собак, і котів потрібно фіксувати під час тривалої подорожі автомобілем. Для цього слід підібрати клітку або переноску відповідного розміру, яку, у свою чергу, потрібно закріпити в машині. Щодо поїздок на короткі дистанції, то можна використовувати ремені безпеки, що адаптуються під собаку, або ж собачу амуніцію.

Пасивне куріння

Небезпека пасивного куріння поширюється не тільки на людей навколо курця, а й на тварин. Будь-яке захворювання людей, пов’язане із курінням, може виникнути і в тварини.

Як вирішити проблему? Якщо ви курець, то, звісно, найкраще кинути цю звичку. Якщо ж ні, куріть на подвір’ї, а не в приміщенні, де є тварина. Ніколи не куріть в машині – навіть електронні сигарети. Собаки часто хворіють від вдихання випарів вейпів. А ще вони можуть розжувати ваш девайс і отруїтися. Попередьте про ці правила й інших курців у своєму оточенні.

Відсутність профілактики паразитів

Небезпека дирофіляріозу – паразитарного захворювання котів і собак – у тому, що воно переноситься комарами. Ураження викликає певний вид круглих гельмінтів. Паразити можуть вражати легені, що спричиняє проблеми дихальної системи. Якщо хворобу не лікувати, наслідки будуть смертельними.

Як вирішити проблему? Кожен собака і кіт потребує цілорічної профілактики дирофіляріозу. За допомогою ветеринара можна підібрати схему, що найбільше пасує вам і вашому компаньйону:

щомісяця;

раз на три місяці;

раз у півріччя;

раз на рік.

Пам’ятайте, що лікування цього захворювання є болючим і може мати побічні ефекти, на відміну від профілактики.

Любіть своїх чотирилапих і піклуйтеся про них усвідомлено.