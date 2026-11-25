Американський журнал Time опублікував добірку 100 головних фотографій 2026 року. До неї потрапила світлина захопленого американськими військовими президента Венесуели Ніколаса Мадуро, яку оприлюднив Дональд Трамп. Також у добірці – фото наслідків повені в Німеччині, рідкісного атмосферного явища – червоного спрайта, яке зафіксували над островом Корсика у Франції, та інші кадри. Крім того, до добірки увійшли шість фотографій з України.

Відпочивальники на пляжі в Одесі, на тлі якого здіймається дим від пожежі, спричиненої російським ракетним ударом. Фото зробив Костянтин Ліберов 29 липня.

Військові та рятувальники несуть чоловіка на ношах до карети швидкої допомоги. Його врятували з-під завалів квартири на першому поверсі багатоповерхівки, яку майже повністю зруйнував російський ракетний удар. Фото зробив Маурісіо Ліма для The New York Times 12 жовтня.

Працівник у захисному одязі відкриває металеву кришку сховища відпрацьованого ядерного палива №1 (ISF-1) Чорнобильської АЕС. Фото зробив Герд Людвіг 13 березня.

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Ветеран Єгор Бабенко репетирує виставу «Енеїда» з акторами Ветеранського театру в Києві 18 лютого.Колишній прикордонник зазнав тяжких опіків обличчя, голови та рук, ушкодження дихальних шляхів і втратив усі пальці під час російського обстрілу на Миколаївщині 9 березня 2022 року. Нині він працює психологом у реабілітаційному центрі «Титан» і грає в театрі. Авторка фото – Маріліз Віньо.

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Жінка йде вулицею, оповитою димом від пожежі на продуктовому ринку та в торговельному центрі після російського авіаудару по центру Києва. Фото зробив Сергій Коровайний 24 травня.

Нагадаємо, у 2025 році до добірки журналу також увійшли шість фотографій з України.