Рада підтримала закон про SEPA

Верховна Рада 10 листопада підтримала в першому читанні законопроєкт, необхідний для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Після цього українці, які живуть у країнах ЄС, зможуть переказувати гроші додому з меншими комісіями, а бізнес – дешевше розраховуватися з європейськими партнерами.

SEPA – це єдиний платіжний простір, який охоплює понад 41 країну Європи. Ним користуються більш як 500 млн людей і компаній. Приєднання до системи дозволить здійснювати перекази в євро без залучення кількох банків-посередників.

Нині українці за кордоном можуть платити кілька десятків євро за один переказ грошей в Україну. Через комісії банків-посередників одержувач іноді отримує менше, ніж йому надіслали. Подібні витрати мають і українські компанії, які працюють із клієнтами з ЄС: в окремих випадках комісія за транзакцію може перевищувати вартість самого товару.

Після приєднання України до SEPA комісії за перекази, за прогнозом Мінфіну, становитимуть від 0 до 5 євро замість нинішніх значно вищих сум. Кошти надходитимуть майже миттєво, без зайвих посередників. У Мінфіні очікують, що завдяки цьому Україна щороку заощаджуватиме 70–100 млн євро, які зараз витрачаються на банківські комісії. Крім того, запуск SEPA-переказів у перший рік може додати до 0,3% ВВП за паритетом купівельної спроможності.

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Окрім змін, необхідних для приєднання до SEPA, документ передбачає оновлення правил фінансового моніторингу. Зокрема, поріг операцій, які підлягають обов’язковому фінмоніторингу, планують підвищити з нинішніх 400 тис. грн до суми, еквівалентної понад 10 тис. євро (орієнтовно 550 тис. грн).

У Мінфіні пояснюють, що це має зменшити кількість формальних перевірок операцій із низьким рівнем ризику та дозволити зосередитися на підозрілих транзакціях. Для операцій у сфері азартних ігор поріг залишиться незмінним – 55 тис. грн.

Також законопроєкт передбачає створення двох реєстрів: рахунків і банківських сейфів фізичних осіб та кінцевих бенефіціарних власників трастів. У першому реєстрі зберігатимуть лише базову інформацію: IBAN рахунку, ім’я власника та назву банку. Даних про залишки коштів, рух грошей чи вміст банківських сейфів у ньому не буде. У Мінфіні наголошують, що банківська таємниця залишатиметься захищеною.

Документ також передбачає вдосконалення перевірки кінцевих бенефіціарів компаній, посилення контролю за прозорістю власників фінансових установ, розширення переліку суб’єктів фінансового моніторингу та додатковий захист викривачів. Водночас підвищувати штрафи за порушення не планують.

Законопроєкт набуде чинності через шість місяців після офіційного опублікування. Виняток – положення про реєстри рахунків і бенефіціарів трастів. Вони почнуть діяти не раніше ніж передбачено умовами вступу України до ЄС. Доступ уповноважених органів до інформації про рахунки та сейфи також відкриють не раніше ніж за шість місяців до набрання чинності угоди про вступ України до Євросоюзу.

Ухвалення законопроєкту є однією з умов отримання Україною міжнародної фінансової допомоги, зокрема від ЄС та Світового банку.