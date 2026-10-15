Микола Карпюк та Вікторія Рощина

Верховна Рада на засіданні в четвер, 15 жовтня, проголосувала за колективні запити до президента України Володимира Зеленського щодо надання звання Героя України посмертно співзасновнику організації УНА-УНСО, військовому Миколі Карпюку та журналістці Вікторії Рощиній. Про це повідомила народна депутатка від партії «Голос» Таміла Ташева.

За словами депутатки, 62-річний Микола Карпюк був військовим, громадським діячем і колишнім політв’язнем Кремля. У 2014 році його викрали та незаконно засудили в Росії. Він провів роки в ув’язненні, де зазнавав тортур.

Після звільнення під час обміну у 2019 році чоловік повернувся до роботи для захисту прав українців, а згодом мобілізувався до війська. 19 вересня 2026 року Микола Карпюк загинув під час бойових дій на Запорізькому напрямку.

27-річна журналістка Вікторія Рощина з початку повномасштабного вторгнення документувала злочини російських окупантів. Вона працювала на ТОТ України, щоб фіксувати реальний стан справ і показувати правду. Журналістку незаконно затримали росіяни, і вона була закатована в російському СІЗО.

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«Присвоєння їм найвищої державної нагороди є особливо заслуженим та справедливим визнанням. Очікуємо на розгляд Президентом України Володимиром Зеленським», – зазначила Ташева.

Нагадаємо, у червні Україна запровадила санкції проти російського судді Тімура Вахрамєєва, причетного до увʼязнення журналістки Вікторії Рощиної. Євросоюз запровадив санкції проти Вахрамєєва ще в листопаді 2025 року. За даними ЄС, він відповідальний за катування та загибель 15 увʼязнених у російських СІЗО.