Рада схвалила ПДВ на покупки з іноземних маркетплейсів

Верховна Рада у четвер, 15 жовтня, ухвалила у другому читанні законопроєкт №16051-1 про оподаткування електронної торгівлі та міжнародних посилок. За документ проголосували 252 народні депутати, повідомила пресслужба парламенту. Також парламентарі підтримали і законопроєкт №15460, який змінює правила митного оформлення.

Зміни стосуватимуться, зокрема, покупок на Amazon, Temu та AliExpress. Для замовлень вартістю до 150 євро нараховувати та сплачувати ПДВ мають самі електронні платформи. Для цього передбачено реєстрацію їхніх представництв в Україні.

Покупець оплачуватиме податок автоматично під час оформлення замовлення. Такий механізм має спростити сплату ПДВ, щоб людині не доводилося окремо займатися податковими процедурами після отримання посилки. Водночас для некомерційних посилок вартістю до 45 євро документ передбачає звільнення від ПДВ.

Нові правила мають запрацювати не раніше 2027 року та лише після відповідного рішення уряду. До того часу для товарів вартістю до 150 євро зберігатиметься чинна пільга.

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Доповнено. Верховна рада ухвалила в цілому законопроєкт №15460, який змінює правила митного оформлення міжнародних поштових та експрес-відправлень. Документ доповнює законопроєкт №16051-1 про оподаткування електронної торгівлі та передбачає нові правила митного оформлення посилок, зокрема тих, що містять товари, придбані через іноземні маркетплейси.

Ухвалення змін є одним із зобов’язань України перед міжнародними партнерами, від виконання яких залежить фінансова допомога. Як зміняться підходи до сплати ПДВ з посилок, ZAXID.NET розповідав тут.