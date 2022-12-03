Ціна в 60 доларів за барель буде дещо нижчою за ту ціну, яку платять великі покупці російської нафти

Країни Європейського Союзу після тривалих переговорів домовилися встановити граничну ціну на російську нафту морського походження. 3 грудня Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується Росією, на рівні 60 доларів США за барель. Про це повідомляється на сайті Європейської Ради.

Обмеження цін на російську нафту набуде чинності 5 грудня 2022 року.

Зазначається, що це «обмежить стрибки цін, спричинені надзвичайними ринковими умовами, та різко скоротить доходи, отримані Росією від нафти після того, як вона розв'язала незаконну агресивну війну проти України».

«Це також послужить стабілізації світових цін на енергоносії за одночасного пом'якшення несприятливих наслідків для енергопостачання третіх країн», – додали в Раді ЄС.

Ціна в 60 доларів за барель буде дещо нижчою за ту ціну, яку платять великі покупці російської нафти, такі як Китай та Індія. Як пише NYT, дипломати вважають, що дані санкцій навряд чи різко скоротять нафтові доходи Росії, які «мають вирішальне значення для військових зусиль» РФ в Україні.

На цих вихідних ЄС розпочне ще один раунд перемовин з метою запровадження нових обмежень щодо російської економіки та російських «ключових осіб».

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн напередодні також підтвердила, що ЄС та країни Великої сімки та інші партнери по всьому світі узгодили впровадження глобального цінового ліміту на нафту морського походження. За її словами, такий крок посилює санкції, зменшуючи російські доходи, а також стабілізує світові енергетичні ринки.