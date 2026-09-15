Робота звати ДжІван Люксійович Вишня

Радіо «Люкс ФМ» планує залучити робота-гуманоїда зі штучним інтелектом до роботи в ефірі. Компанія хоче використовувати його як співведучого та попросила Верховну Раду і Нацраду пояснити, як закон регулює роботу робота.

«Люкс ФМ» планує запустити пілотний проєкт із роботом-гуманоїдом, інтегрованим зі штучним інтелектом. Він має не просто зачитувати заздалегідь підготовлений текст, а взаємодіяти з людьми, говорити, реагувати на голосові повідомлення, рухатися та жестикулювати. Крім того, робот зможе створювати аудіовізуальний контент у реальному часі.

Компанія планує випробувати робота у прямих ефірах радіо «Люкс ФМ». Відео з ним також хочуть публікувати на YouTube, TikTok та в Instagram Reels.

Перед запуском проєкту «Люкс ФМ» звернулася до комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. Копію звернення, яке є у розпорядженні ZAXID.NET, направили до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Компанія просить пояснити, як застосовувати Закон «Про медіа» до робота зі штучним інтелектом.

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Чи може робот бути ведучим?

Одне з головних питань – чи можна юридично називати робота ведучим.

У Законі «Про медіа» ведучий визначений як особа, яка забезпечує реалізацію творчого задуму програми. Натомість робот не є фізичною особою і не може перебувати з медіа у трудових відносинах.

Тому в «Люкс» хочуть з’ясувати: якщо робот фактично виконує роботу ведучого – поєднує частини програми, оголошує правила та супроводжує ефір – чи може він вважатися ведучим за законом.

Компанію також цікавить, кому належатимуть права на контент, який робот самостійно створить під час прямого ефіру, якщо його не визнають ведучим у юридичному сенсі.

А якщо робот скаже щось заборонене?

Штучний інтелект може генерувати відповіді в реальному часі, тому в «Люкс» хочуть заздалегідь розуміти, хто нестиме відповідальність, якщо робот поширить заборонену інформацію.

Також у «Люкс» хочуть отримати чіткий алгоритм дій для редакції. Наприклад, чи буде достатньо вимкнути мікрофон або живлення робота, спростувати його слова чи відмежуватися від заяви, яку згенерував ШІ.

Питання виникло навіть щодо жестів робота. Компанія запитує, чи нестиме медіа відповідальність за випадкову або незаплановану жестикуляцію, яка через технічну помилку може виглядати як порушення етичних норм або законодавства.

Чи рахуватиметься робот у мовну квоту?

Ще одне питання – українська мова. Закон «Про медіа» вимагає, щоб не менше 90% тижневого обсягу ведення програм радіомовників було державною мовою. У «Люкс» хочуть з’ясувати, чи можна буде зарахувати до цієї квоти ефірний час, коли робот генерує та озвучує текст українською.

У «Телерадіокомпанії Люкс» пояснюють, що хочуть отримати чіткі відповіді, аби використовувати нову технологію в медіа без порушення законодавства.

Як повідомляв канал новин 24, робот-гуманоїд на ім’я ДжІван Люксійович Вишня з'явиться на премії «Люкс ФМ Awards» уже 4 жовтня в Палаці спорту. Робот уже має персональну сторінку в Instagram, TikTok та YouTube.