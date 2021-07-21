Радник Держдепу заперечив тиск США на Україну щодо «Північного потоку-2»
Зі слів Дерека Шолле, США прагне близького та конструктивного партнерства із Україною
Радник Державного департаменту США Дерек Шолле спростував інформацію видання Politico про те, що Адміністрація президента Джо Байдена закликала українську владу утриматися від критики угоди з Німеччиною щодо «Північного потоку-2. Про це він розповів в інтерв’ю «Радіо Свобода» під час свого візиту до Києва в середу, 21 липня.
На питання журналістки, чи дійсно США тисне на Україну в цьомо питанні, Шолле відповів, що це не відповідає дійсності.
«Ні, Україна – демократична країна, в неї є свій голос. Ми прагнемо близького і конструктивного партнерства з нашими українськими друзями. Такого, в якому ми відстоювали б наші спільні інтереси та цінності».
Він також відповів на питання, чи відповідає дійсності викладена в статті The Wall Street Journal інформація про те, що США та Німеччина погодили перелік заходів на підтримку України на тлі завершення будівництва «Північного потоку-2».
«Ми дійсно обговорювали з нашими німецькими колегами питання енергетичної безпеки України. Важливою є реальна і значна практична допомога Україні. Я поки не можу говорити про конкретику. Але це буде істотна підтримка її енергетичного сектору, яка гарантувала б енергетичну безпеку, ефективність та незалежність», – розповів Шолле.
Нагадаємо, що видання Politico з посиланням на джерела повідомило, що США просили Україну не критикувати угоду із Німеччиною щодо «Північного потоку-2», , натякнувши, що публічні виступи проти угоди можуть завдати шкоди двостороннім відносинам.
Ще раніше ЗМІ американські ЗМІ повідомляли, що США і Німеччина близькі до домовленостей щодо газопроводу і готові оголосити про рішення. Також відомо, що до Києва із візитом прибув радник Держдепартаменту Дерек Шолле для переговорів.