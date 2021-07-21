Радник Держдепартаменту США Дерек Шолле перебуває із візитом у Києві

Радник Державного департаменту США Дерек Шолле спростував інформацію видання Politico про те, що Адміністрація президента Джо Байдена закликала українську владу утриматися від критики угоди з Німеччиною щодо «Північного потоку-2. Про це він розповів в інтерв’ю «Радіо Свобода» під час свого візиту до Києва в середу, 21 липня.

На питання журналістки, чи дійсно США тисне на Україну в цьомо питанні, Шолле відповів, що це не відповідає дійсності.

«Ні, Україна – демократична країна, в неї є свій голос. Ми прагнемо близького і конструктивного партнерства з нашими українськими друзями. Такого, в якому ми відстоювали б наші спільні інтереси та цінності».

Він також відповів на питання, чи відповідає дійсності викладена в статті The Wall Street Journal інформація про те, що США та Німеччина погодили перелік заходів на підтримку України на тлі завершення будівництва «Північного потоку-2».

«Ми дійсно обговорювали з нашими німецькими колегами питання енергетичної безпеки України. Важливою є реальна і значна практична допомога Україні. Я поки не можу говорити про конкретику. Але це буде істотна підтримка її енергетичного сектору, яка гарантувала б енергетичну безпеку, ефективність та незалежність», – розповів Шолле.

Нагадаємо, що видання Politico з посиланням на джерела повідомило, що США просили Україну не критикувати угоду із Німеччиною щодо «Північного потоку-2», , натякнувши, що публічні виступи проти угоди можуть завдати шкоди двостороннім відносинам.

Ще раніше ЗМІ американські ЗМІ повідомляли, що США і Німеччина близькі до домовленостей щодо газопроводу і готові оголосити про рішення. Також відомо, що до Києва із візитом прибув радник Держдепартаменту Дерек Шолле для переговорів.