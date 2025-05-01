Волц фігурував у скандалі, пов’язаному із витоком секретних даних у месенджері Signal

Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц та його заступник Алекс Вонг залишають свої посади в Білому домі. Про це 1 травня повідомляє CBS News з посиланням на джерела.

Водночас співрозмовники Fox News заявили, що Майкла Волца й Алекса Вонга звільнили. Зазначається, що, ймовірно, буде оголошено про звільнення й інших співробітників Ради нацбезпеки США, а президент Дональд Трамп, як очікується, публічно висловиться з цього приводу.

Журналісти пригадують, що в березні Майкл Волц став фігурантом скандалу, пов’язаного із витоком секретних даних у месенджері Signal. Посадовець нібито випадково додав головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберг до секретного чату, де члени адміністрації Дональда Трампа детально обговорювали удари по Ємену.

Журналіст перебував у секретному чаті п’ять днів та оприлюднив скриншоти з листуванням посадовців. Своєю чергою Дональд Трамп заявив, що нічого не знає про листування, а згодом повідомив, що там не було секретної інформації.

За даними медіа, Трамп визнав, що Майк Волц «облажався», проте вирішив не звільняти його, щоб «не дати ліберальним ЗМІ та демократам перемогти».

30 березня Дональд Трамп заявив, що не буде звільняти нікого зі своєї команди з національної безпеки через скандал, звинувативши Голдберга у поширенні «фейкових новин». Він наголосив, що «не звільняє людей через полювання на відьом» та довіряє Волцу і голові Пентагону Гегсету, який також фігурує у скандалі з витоком даних.

3 квітня Трамп повідомив, що кілька співробітників Ради національної безпеки були звільнені після того, як видання Atlantic опублікувало звіт про витік чату Signal. Він запевнив, що продовжує довіряти своїй команді в Раді національної безпеки, зазначивши, що вони «дуже добре попрацювали» і «досягли великого успіху з хуситами».

За словами джерел видання, Трамп вважає, що з моменту скандалу з Signal пройшло достатньо часу, щоб відставки Волца та Вонга можна було подати як частину реорганізації. Президент США не наважувався звільнити Волца, побоюючись, що це може бути розцінено як потурання зовнішньому тиску.

За даними джерел Politico, Волца може замінити спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф, який веде переговори з Росією, Іраном і ХАМАСом у Газі.

Серед інших можливих претендентів – старший радник президента Трампа з питань політики Стівен Міллер, старший директор Ради національної безпеки з питань боротьби з тероризмом Себастьян Горка і спеціальний посланник Трампа з питань спеціальних місій Річард Гренелл.

Що відомо про Майкла Волца та Алекса Вонга

51-річний Майкл Волц був офіцером армії США та Національної гвардії, та пішов у відставку після 27 років служби у званні полковника. З 2019 року був конгресменом-республіканцем від шостого округу Конгресу Флориди. У Конгресі Волц працював у комітетах з питань розвідки, збройних сил та закордонних справ.

У січні 2025 року він склав повноваження, щоб розпочати нову роботу в адміністрації президента Дональда Трампа.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Волц закликав адміністрацію тодішнього президента Джо Байдена надати Києву більше зброї, аби допомогти йому відтіснити російські війська. Однак у 2024 році Волц заявив, що має відбутися переоцінка цілей США в Україні.

53-річний Алекс Вонг працював у першій адміністрації Дональда Трампа заступником спецпредставника з питань Північної Кореї, а також заступником помічника держсекретаря у справах Східної Азії та Тихоокеанського регіону в Державному департаменті. Трамп сказав, що Вонг допомагав вести переговори про його саміт з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

Доповнено. Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Майкл Волтц офіційно залишив посаду його радника з нацбезпеки. В опублікованому в Truth Social дописі Дональд Трамп повідомив, що обов’язки радника з нацбезпеки США тимчасово виконуватиме держсекретар Марко Рубіо. Натомість кандидатуру Волтца Трамп висунув на посаду посла США в ООН.

«Майкл Волтц на посаді радника з нацбезпеки наполегливо працював, щоб поставити інтереси нашої нації на перше місце. Я знаю, що він робитиме те саме у своїй новій ролі», – ідеться в повідомленні.