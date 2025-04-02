Раніше Макй Волц випадково додав журналіста до секретного листування щодо Ємену

Члени Ради національної безпеки США, зокрема радник Дональда Трапа з нацбезпеки Майк Волц, який нещодавно втрапив у скандал з месенджером Signal, використовували особисті облікові записи онлайн-пошти Gmail для урядового зв’язку. Про це повідомила 1 квітня The Washington Post із посиланням на документи у власному розпорядженні, а також на кількох офіційних осіб США.

За даними газети, Майк Волц використовував Gmail для високотехнічних розмов з колегами з інших урядових установ, які стосувалися важливих військових позицій і потужних систем озброєння, пов’язаних із поточним конфліктом. Зазначається, що тоді як його колеги використовували державні облікові записи, Волц користувався особистим, про що свідчать заголовки електронних листувань.

Під час листувань особистий акаунт Волца отримав потенційно чутливу інформацію, зокрема про його розклад та інші робочі документи. На думку співрозмовників WP, таке поводження з інформацією є «проблемним».

«За словами чиновників, Волц іноді копіював і вставляв зі свого розкладу в Signal, щоб координувати зустрічі та обговорення», – повідомило видання.

Зазначимо, у 2015 році подібний скандал із використанням особистої електронної пошти розгорівся навколо тогочасної держсекретарки Гілларі Клінтон – до 2019 року правоохоронці встановили 91 випадок надсилання секретної інформації на її особистий акаунт. Тоді Дональд Трамп та його команда погрожували Клінтон ув’язненням, якщо Республіканська партія прийде до влади. Втім, після того, як Трамп обійняв пост президента, він заявив, що «не хоче» проводити розслідування проти посадовиці.

До слова, Майк Волц нещодавно став фігурантом скандалу, пов’язаного із витоком секретних даних у месенджері Signal. Так, 24 березня головний редактор видання The Atlantic Джеффрі Голдберг повідомив, що Майк Волц випадково додав його до секретного чату в застосунку Signal, де представники адміністрації Дональда Трампа детально обговорювали удари по Ємену.

Журналіст перебував у секретному чаті п’ять днів та оприлюднив скріншоти з листуванням посадовців, справжність яких опосередковано підтвердив речник Ради нацбезпеки США Браян Г'юз – за його словами, адміністрація Трампа вивчає, яким чином до групи додали «випадковий номер». Сам Дональд Трамп заявив, що нічого не знає про листування, а згодом заявив, що там не було секретної інформації.

У Білому домі Голдберга звинуватили у поширенні фейкових новин заради сенсації та назвали його «ненависником Трампа». Втім, 29 березня видання Politico повідомило з посиланням на власні джерела, що Джей Ді Венс та голова адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз у приватних розмовах із президентом Дональдом Трампом закликали його звільнити Волца через витік секретних повідомлень. За даними ЗМІ, Трамп визнав, що Майк Волц «облажався», проте вирішив не звільняти його, щоб «не дати ліберальним ЗМІ та демократам перемогти».

30 березня Дональд Трамп заявив, що не буде звільняти нікого зі своєї команди з національної безпеки через скандал, звинувативши Голдберга у поширенні «фейкових новин». Він наголосив, що «не звільняє людей через полювання на відьом» та довіряє Волцу і голові Пентагону Гегсету, який також фігурує у скандалі з витоком даних.