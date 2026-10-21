Віцепрем'єр-міністр та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підписав подання до Управління з питань іноземців про внесення депутата Львівської обласної ради Святослава Шеремети до списку осіб, небажаних на території Республіки Польща. Про це політик повідомив у четвер, 22 жовтня.

«Я підписав подання про внесення до списку осіб, небажаних у Республіці Польща, депутата Львівської обласної ради С. Шеремети — реконструктора Waffen-SS "Галичина" та автора ідеї проголосити 2027 рік роком Р. Шухевича, командира УПА, який віддавав накази про виселення та вбивства поляків», – повідомив у соцмережі X Радослав Сікорський.

Причиною такого рішення стала ініціатива Шеремети щодо проголошення 2027 року роком Української Повстанської Армії, її головнокомандувача Романа Шухевича та діяча ОУН Олега Ольжича. Сікорський назвав Шеремету «реконструктором дивизії "Галичина"» та автором ідеї вшанування Шухевича, якого в Варшаві звинувачують у відданні наказів про виселення та вбивства поляків.

Відповідне рішення про вшанування пам'яті діячів УПА Львівська обласна рада ухвалила на пленарному засіданні 20 жовтня. Інформація про це з'явилася на офіційному сайті ради, однак пізно ввечері того ж дня текст рішення з сайту зник.

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Сам Святослав Шеремета у коментарі журналістам зазначив: «Це наша історія, наші герої, і ми повинні належним чином вшанувати їхню пам'ять».

Ситуацію вже відреагували у найвищих кабінетах польської влади. Заступник глави МЗС Польщі Марцін Босацький в ефірі TVN24 заявив, що Варшава має обіцянки від найближчого оточення президента Володимира Зеленського про те, що це рішення облради не набере чинності. Втім, Польща все ще очікує на офіційну реакцію української сторони.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час короткого брифінгу назвав рішення Львівської обласної ради «нерозумним», таким, що шкодить самій Україні та є «самогубною тактикою». Водночас Туск зауважив, що не пов'язує цю ініціативу з президентом Зеленським, з яким, за його словами, було проведено чималу роботу для нормалізації двосторонніх відносин після попередніх непорозумінь.

Рішення про остаточну заборону на в'їзд і внесення іноземця до списку небажаних осіб ухвалює керівник Управління з питань іноземців Польщі.

У середу, 21 жовтня, Генеральне консульство республіки Польща у Львові оприлюднило заяву, в якій зазначило, що проголошення 2027 року Роком Романа Шухевича, Роком Української повстанської армії та Роком Олега Ольжича «суперечать європейським цінностям».

Святослав Шеремета у коментарі ZAXID.NET назвав реакцію польських урядовців та політиків на ріщення Львівської облради дивною.

Варто зауважити, що нещодавно меморіально-пошуковий центр «Доля», який очолює Святослав Шеремета, завершив пошукову експедицію у прикордонному селі Ласків на території Польщі, під час якої знайшли останки понад 40 цивільних українців (серед яких жінки та діти) – жертв трагічних подій 10 березня 1944 року.

Центр «Доля» брав участь у пошуку жертв Волинської трагедії. Під час ексгумаційних робіт на території колишнього села Воля Островецька на Волині спільно з польськими колегами було виявлено останки 48 загиблих у часи Другої світової війни.

На Рівненщині фахівці центру проводили масштабні пошуково-ексгумаційні роботи у селі Угли, досліджуючи місця масових поховань українців і поляків, яких масово вбили 12 травня 1943 року.