Присвячений радянським солдатам архітектурно-скульптурний комплекс у Рівному демонтували 26 квітня 2024 року

У Рівному на аукціоні продали демонтовані барельєф і фігури радянських солдатів, які були розташовані на пагорбі Слави. Переможною у третьому раунді стала ставка харківського товариства з обмеженою відповідальністю «ПФК Террамет», яке запропонувало за об’єкт 7,8 млн грн.

Як розповів ZAXID.NET секретар Рівненської міської ради Віктор Шакирзян, архітектурно-скульптурний комплекс на пагорбі Слави демонтували у межах декомунізації 26 квітня цього року.

«Композиція включала восьмиметрові фігури двох партизанів та дівчинки, а також триметровий барельєф із 18 фігур, які простояли на постаменті майже 40 років. Днями визначився переможець аукціону з продажу майже 30 кг бронзового металобрухту. За виручені гроші міськрада закупить дрони та іншу техніку, яка необхідна захисникам на передовій», – розповів Віктор Шакирзян.

Аукціон відбувся 23 жовтня на сайті електронних торгів Prozorro.Продажі, загалом участь у торгах взяли 11 учасників. Переможною стала ставка харківськог товариства з обмеженою відповідальністю «ПФК Террамет», яке запропонувало за об’єкт 7 815 276 грн.

Директор компанії, яка придбала залишки пам'ятника, Андрій Лимар повідомив ZAXID.NET, що наразі йому незручно розповідати про участь у торгах і «ще не зрозуміло, буде він забирати залишки памʼятника чи ні».



«Це вже другий подібний аукціон у нашій громаді. 15 жовтня відбувся аукціон з продажу бронзового погруддя радянського розвідника Миколи Кузнєцова. Його вартість стартувала з 76 тис. грн, а продали за 150 тис. грн. Так ми отримали вдвічі більше грошей для закупівлі необхідних речей для військових. Придбало погруддя підприємство “РМет”, яке займається металобрухтом», – зазначив Віктор Шакирзян.

Додамо, що за даними YouСontrol, ТОВ «ПФК Террамет» зареєстроване у листопаді 2010 року в Харкові, спеціалізується на оптовій торгівлі відходами та брухтом. Уповноваженим у справах компанї є Андрій Лимар.