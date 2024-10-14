Коли у гематологічному відділенні Центру б'ють у дзвін, значить ще одна дитина поборола злоякісне захворювання крові

Будь-яке захворювання у дітей викликає у батьків тривогу, особливо коли йдеться про злоякісні захворювання системи крові. Рак крові зазвичай не можна попередити, бо точні причини його виникнення ще до кінця не відомі. І підступність його у тому, що спочатку ознаки хвороби майже непомітні. Утім, нині діагноз – рак крові, вже не звучить як вирок. Завдяки сучасним методам лікування, 80-85% дітей з гострою лімфобластною лейкемією повністю одужують. Та є важливий нюанс, який сприяє одужанню таких пацієнтів – це рання діагностика. Саме вона значно підвищує шанси на успішне лікування і повне одужання.

На які зміни у стані здоров’я дітей батькам слід звернути увагу? Куди звертатися при появі тривожних симптомів? Як справитися з розпачем після озвучення невтішного діагнозу? На ці та інші запитання нині відповість дитяча гематологиня Центру дитячої медицини, директорка Західноукраїнського спеціалізованого центру Олена Козлова.

Які симптоми у стані здоров’я дітей батьків повинні насторожити?

«Якщо ви помітили у дитини якийсь із перерахованих нижче симптомів, це ще не означає, що у ваших сина чи доньки є захворювання крові, але це сигнал про те, що варто проконсультуватися з лікарем-гематологом, аби не пропустити хвороби. І якщо вона таки підтвердиться, вчасно розпочати лікування», – каже гематологиня. Отже, проконсультуватися з лікарем потрібно якомога швидше, якщо у дитини є:

постійна слабкість і швидка втомлюваність без очевидної причини,

блідість шкіри та слизових оболонок,

часті інфекції, застуди, які довго не проходять,

синці або кровотечі, що виникають без травм,

біль у суглобах або кістках,

незвичне збільшення лімфовузлів, особливо на шиї, під пахвами або в паху,

підвищення температури без видимої причини.

Чим небезпечні захворювання крові?

Патології крові, як пояснила Олена Козлова, впливають на найважливіші процеси в організмі, зокрема, на утворення нових клітин крові, роботу імунної системи та доставку кисню до органів. Злоякісні захворювання, такі як лейкемія, можуть розвиватися стрімко. Без відповідного лікування розвиваються ознаки анемії, інфекції, неконтрольовані кровотечі, що може загрожувати життю.

«Рак крові зазвичай не можна попередити, бо точні причини його розвитку ще до кінця не відомі. Такі фактори, як генетична схильність, деякі віруси (наприклад, вірус Епштейна-Барр) та вплив шкідливих речовин (радіація, токсичні хімікати), підвищують ризики. Однак можна зменшити ризик загалом, дотримуючись здорового способу життя: правильне харчування, фізична активність сприяють загальному зміцненню організму», – каже гематологиня.

Що робити, якщо у дитини діагностували рак крові?

Перше і найважливіше – не панікувати. Сучасні методи лікування постійно вдосконалюються, мають менше побічних ефектів та підвищують ефективність лікування. Так, хіміотерапія може бути важкою і тривалою (лікування триває довго, інколи рік і більше), але результати часто виправдовують зусилля.

«Цього року у близько двох десятків пацієнтів Центру вперше виявили злоякісні захворювання системи крові. Зараз у відділенні гематології та інтенсивної хіміотерапії отримують лікування понад пів сотні дітей (у стаціонарі та амбулаторно). За статистикою 80-85% дітей з гострою лімфобластною лейкемією повністю одужують», – каже Олена Козлова.

Сучасна медицина пропонує багато ефективних методів лікування:

1. Хіміотерапія – головний метод лікування, спрямований на знищення ракових клітин.

2. Трансплантація кісткового мозку – це може стати необхідним у деяких випадках, коли потрібно відновити нормальну функцію кровотворної та імунної систем пацієнта.

3. Імунотерапія – новітні методи лікування, які допомагають активізувати імунну систему для боротьби з раком.

«Дотримання рекомендацій лікарів і підтримка дитини мають вирішальне значення. Варто пам'ятати, що багато дітей успішно долають хворобу і повертаються до повноцінного життя», – каже гематологиня.

Захворювання системи крові, зокрема рак, можуть бути дуже серйозними, але рання діагностика та сучасне лікування, каже Олена Козлова, дають великий шанс на одужання, і радить при появі перших підозрілих симптомів відразу звертатися до лікаря.