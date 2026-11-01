4 та 5 листопада в Карпатах, на заході та півночі буде дощ з мокрим снігом, а також зниження температури

У листопаді 2026 року погода в України буде близькою до норми, без аномального тепла. Провідна фахівчиня відділу комунікації з медіа Українського гідрометцентру Оксана Скляр розповіла 24 Каналу, чи варто очікувати морози та сніг в останній місяць осені.

Синоптики прогнозують, що із 2 по 5 листопада в Україні очікуються дощі, а 4 та 5 листопада в Карпатах, на заході та півночі буде дощ з мокрим снігом, а також зниження температури ще на 3–5°С.

«Зазвичай останні десятиліття показали, що сніги тривають орієнтовно з листопада до березня-квітня. Це вже початок стійкого снігового покриву. Але через те, що клімат змінюється, наразі такого стійкого снігового покриву у листопаді не формується. Те, що ми прогнозуємо – це лише можливий мокрий сніг в Карпатах, де через високогір'я, інші кліматичні умови, циркуляцію атмосфери, температуру повітря та орографічний чинник утворюється сніг», – каже Оксана Скляр.

Синоптики поки що не можуть спрогнозувати, коли утвориться сніговий покрив, оскільки температура повітря ще стійко не перейшла за 0°С.

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«Крім того, в останні роки ми помітили, що сніговий покрив не завжди формується навіть в грудні. Тому казати про те, що в листопаді він точно буде, ми наразі не можемо», – додає представниця Укргідрометцентру.

Температура повітря у листопаді буде в межах норми, тобто аномального похолодання чи потепління очікувати не варто. Оксана Скляр каже, що завдяки доволі стрімкому потеплінню середньомісячна температура повітря у листопаді цього року буде від 1 до 7°С тепла по території України, що в межах норми. Вона додає, що у останній місяць осені нормально спостерігати заморозки, морози, настання незначних снігів, особливо мокрого снігу.