Поруч із проданою ділянкою розташовані магазини, АЗС, відділення пошти та костел святого Михайла

Рава-Руська міська рада продала земельну ділянку за 10 км від українсько-польського кордону за понад 3 млн грн. Під час торгів вартість землі зросла в 10 разів. Ділянку купила 23-річна підприємиця з Києва Дар’я Паржицька.

Йдеться про ділянку загальною площею 0,06 га на вул. Коновальця у місті Рава-Руська на Львівщині. Її виставили на продаж 19 жовтня 2026 року через онлайн-майданчик «Prozorro.Продажі» зі стартовою ціною 303,6 тис. грн. Ділянка призначена для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу.

Торги провели 16 листопада через англійський трираундовий аукціон, під час якого учасники подають закриті пропозиції та не бачать ставок одне одного. Участь у торгах взяли шестеро учасників: ТзОВ «Газавто», підприємиця Дар’я Паржицька, ТзОВ «Торговий дім «СКФ»», ТОВ «Іла», ТзОВ «Еволюм» та підприємиця Вікторія Деркач. Під час аукціону вартість землі зросла вдесятеро.

У завершальному, третьому раунді аукціону компанія «Газавто» запропонувала 3 000 999,00 грн, а Дар’я Паржицька – 3 001 000,00 грн. Ставка київської підприємиці виявилася лише на 1 грн вищою за ставку іншого учасника торгів. Таким чином, вартість одного квадратного метра землі обійшлася переможниці торгів у 4,7 тис. грн. Невдовзі Рава-Руська міська рада укладе з підприємицею договір купівлі-продажу.

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Як видно з оприлюдненої на торгах інформації, ділянка розташована приблизно за 10 км від пункту пропуску «Рава-Руська – Гребенне». Поруч є магазини, АЗС, відділення пошти, костел святого Михайла та монастир реформатів.

За даними аналітичної системи YouControl, 23-річна Дар’я Паржицька зареєструвалася як ФОП у 2025 році в Києві. Основний вид її діяльності – допоміжна діяльність у сфері транспорту. Окрім цього, вона є власницею та кінцевою бенефіціаркою ТзОВ «ГрінСтоунЛенд» і ТзОВ «УкрРентСервіс». Обидві компанії займаються орендою нерухомого майна та зареєстровані в Києві у 2025 році.

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Додамо, як раніше писав ZAXID.NET, біля кордону з Польщею у місті Белз на Львівщині виставили на продаж колишній завод пластмасових виробів «Темп». Вартість промислового об’єкта площею понад 7641 м² разом із ділянкою площею 8,1 га становить 1,3 млн доларів.