У Франківському районі Львова могли переплатити за піскосоляну суміш 1,9 млн грн

Бюро економічної безпеки розслідує факт ймовірної розтрати 1,9 млн грн з бюджету під час придбання за піскосоляну суміш для Франківського району Львова. В опублікованих у судовому реєстрі матеріалах справи йдеться, що Франківська районна адміністрація у серпні 2023 року оголосила тендер на закупівлю піскосоляної суміші. Переможцем торгів стало ТОВ «Зіо-спорт», яке мало продати товар за 10,4 млн грн. Детективи БЕБ вважають, що за піщану суміш переплатили 1,9 млн грн.

Згідно з матеріалами ухвали, Франківська районна адміністрація купувала у ТОВ «Зіо-спорт» піщано-сольову суміш впродовж 2021-2023 років. Детективи БЕБ звернули увагу на тендер, який провели у вересні 2023 року. Очікувана вартість закупівлі піскосоляної становила 11,7 млн грн й адміністрація планувала платити за кубометр – 6489 грн

У вересні 2023 року Франківська райадміністрація уклала з ТОВ «Зіо-спорт» договір на придбання 1800 м³ піскосоляної суміші за 5760 за кубометр. Зазначена в договорі ціна товару не передбачала вартість доставки. За інформацією детективів, на той час компанії продавали пісок від 3898 до 4700 тис. грн за кубометр. Це сума включала вартість доставки. У БЕБ вважають, що Франківська РА переплатила за товар 1,9 млн грн і завищила ціну на піскосоляну суміш на 22%. Зазначимо, що у листопаді 2023 року Держаудит служба перевірила закупівлю й не знайшла порушень.

Детектив БЕБ повідомив, що є підозра, що ціну на пісок завищували й впродовж 2021-2023 років, і просив суд отримати доступ до документів ТОВ «Зіо-спорт». Личаківський райсуд задовольнив клопотання. Справу кваліфікують за статтею про привласнення або розтрату майна через зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 ККУ). Наразі у справі не оголосили підозр.

На аналітичному порталі YouControl йдеться, що ТОВ «Зіо-спорт», яке постачало піщану суміш Франківській райадміністрації, зареєстроване у Львові й з 2014 року займається неспеціалізованою гуртовою торгівлею. Керівником компанії є Ростислав Маковський, а власником Ігор Зюбрик.

Зазначимо, що 2021 року Франківська райдержадміністрація закупила у ТОВ «Зіо-спорт» технічну сіль на 187 тис. грн, у 2022 році адміністрація придбала піскосоляної суміші й технічної солі на понад 13 млн грн, а у 2023 році – на майже 23 млн грн.

У лютому 2023 року сайт «Наші гроші» повідомляв, що Франківська райадміністрація замовила у ТОВ «Зіо-спорт» технічну сіль по 11 502 грн за тонну. У цю суму не входить вартість доставки. Водночас Шевченківська РДА купувала піскосоляну суміш по 9 831 грн, а Личаківська РДА – по 9 720 грн за тонну, враховуючи самовивіз.