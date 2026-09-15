Обленерго проведе реконструкцію високовольтної підстанції

У районі Старий парк у Тернополі чотири дні вимикатимуть світло на 18 вулицях. Відключення триватимуть з 16 до 19 вересня, щодня з 08:00 до 17:00. Про це повідомили на фейсбук-сторінці АТ «Тернопільобленерго».

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В обленерго зазначили, що відключення відбуватимуться через проведення реконструкції однієї з високовольтних підстанцій. «Проведення цих робіт необхідне для підвищення надійності та якості електропостачання споживачів, а також покращення технічного стану електричних мереж», – йдеться у повідомленні.

Перелік адрес, за якими буде тимчасово призупинено електропостачання:

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