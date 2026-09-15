Через ремонт мережі в Тернополі на 4 дні відімкнуть від світла район Старого парку
Електрики не буде по 9 годин на добу
У районі Старий парк у Тернополі чотири дні вимикатимуть світло на 18 вулицях. Відключення триватимуть з 16 до 19 вересня, щодня з 08:00 до 17:00. Про це повідомили на фейсбук-сторінці АТ «Тернопільобленерго».
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В обленерго зазначили, що відключення відбуватимуться через проведення реконструкції однієї з високовольтних підстанцій. «Проведення цих робіт необхідне для підвищення надійності та якості електропостачання споживачів, а також покращення технічного стану електричних мереж», – йдеться у повідомленні.
Перелік адрес, за якими буде тимчасово призупинено електропостачання:Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
- вул. Галицька, 17, 17А, 29, 29Б, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 52, 54;
- вул. Енергетична;
- вул. Енергетична бічна, 5, 5А;
- вул. Квітова, 15А;
- вул. Чарнецького;
- вул. Над Яром;
- вул. Підгородня;
- вул. Квітки Цісик;
- вул. Леонтовича;
- вул. Марка Вовчка;
- вул. Весела, 1–32;
- вул. Коцюбинського;
- вул. Бордуляка;
- вул. Петрушевича;
- вул. Збаразька, 10, 12, 14, 16, 18, 31, 33, 35, 37, 39;
- вул. Злуки, 2, 4, 4А, 8;
- вул. Заміська, 16;
- вул. Бойківська, 24, 26, 28.