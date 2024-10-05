Андрій Ярмоленко повертається у національну команду

Тренерський штаб збірної України визначився з гравцями, які замінять травмованих лідерів національної команди – Віктора Циганкова («Жирона») та Віталія Миколенка («Евертон»). За інформацією офіційного сайт УАФ, з резервного списку до основного були переведені Андрій Ярмоленко («Динамо») та Олександр Сваток («Остін»).

Нагадаємо, Циганков травмувався у матчі Ліги чемпіонів з Фейєнордом – у нього діагностували пошкодження сухожилля двоголового м'яза стегна лівої ноги (орієнтовний термін відновлення становитиме 5 тижнів). Натомість Миколенко вибув на 2-3 тижні через проблеми з литковим м'язом.

Цікаво, що раніше невиклик Ярмоленка в основу збірної на жовтневі матчі викликав мало не скандал. Журналісти та експерти всіляко критикували головного тренера «синьо-жовтих» за таке рішення, вважаючи ветерана Динамо одним з головних лідерів нинішньої національної команди.

До слова, попереду у збірної України два матчі – проти Грузі (11 жовтня) та Чехії (14 жовтня). Після 2-х турів вона йде у турнірній таблиці групи В1 останньою без очок: підопічні Сергія Реброва у першому матчі поступились Албанії (1:2), а у другому – програли Чехії (2:3).