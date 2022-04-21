Про новий пакет допомоги для України раніше сьогодні заявив президент США Джо Байден

У четвер, 21 квітня, речник Пентагону Джон Кірбі уточнив вміст нового пакету військової допомоги для України на 800 млн доларів, про який раніше сьогодні оголосив президент США Джозеф Байден. Про це повідомляє «Європейська правда».

Зокрема, пакет включає:

- 72 155-мм гаубиці та 144 000 артилерійських боєприпасів;

- 72 тактичні машини для буксирування 155-мм гаубиць;

- Понад 121 тактичний безпілотний літальний апарат Phoenix Ghost;

- Польове обладнання та запасні частини.

«Це зобов'язання разом із 18 155-мм гаубицями, про які було оголошено 13 квітня, забезпечує достатньо артилерійських систем для оснащення п'яти дивізіонів», - заявив Кірбі.

Зауважимо, що безпілотники Phoenix Ghost були спеціально терміново доопрацьовані ВПС США для потреб Києва та багато в чому аналогічні дронам Switchblade, наданим Україні раніше. Це так звані «баражуючі боєприпаси», або, як їх називають у популярній пресі, дрони-камікадзе. Вони здатні пролітати відстань у десятки кілометрів, після чого прямують до цілі та підривають її разом із собою.

Як інформував ZAXID.NET, сьогодні Джеозеф Байден оголосив про додатковий пакет допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, заявивши, що це «безпомилковий меседж Путіну: йому ніколи не вдасться домінувати й окупувати всю Україну».

Новий пакет допомоги від США Україні включатиме гаубиці, артилерійські системи, тактичні дрони.

«Сьогодні я оголошую нові 800 млн доларів допомоги, щоб збільшити спроможність українців боротися на Сході, у регіоні Донбасу. Цей пакет включає важку артилерію, дюжини гаубиць і 144 000 боєприпасів до цих гаубиць», – заявив Байден.

Наразі Сполучені Штати виділили Україні допомогу в галузі безпеки на суму вже понад 4 мільярди доларів за час президентства Байдена, у тому числі приблизно 3,4 мільярда доларів від початку вторгнення Росії 24 лютого.

Це вже третій пакет військової допомоги Україні на 800 млн, які США виділили від початку російського вторгнення. До другого пакета допомоги США увійшли бронетранспортери, артилерійські системи, гелікоптери та безпілотники.