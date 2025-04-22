Міністерство освіти і науки України (МОН) закликає вчителів долучатись до громадського обговорення проєкту типової освітньої програми для академічних ліцеїв. Йдеться про зміни для 10-12 класів у рамках реформування старшої школи.

Як повідомило МОН, типова освітня програма для старшокласників передбачає, що учні обиратимуть профіль навчання у 10-12 класах. Наприклад, якщо дитина обере математичний профіль, то поглиблено вивчатиме математику та інші предмети з цього напрямку. Учні також обиратимуть курси, які допомагатимуть поглибити знання з певного профілю, та позапрофільні предмети для задоволення особистих інтересів.

Для вивчення вибіркових предметів і курсів ліцеї (у рамках реформи усі учні 10-12 класів навчатимуть лише у ліцеях) зможуть формування змінні групи, які об’єднуватимуть учнів з різних класів і профілів.

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Однією з ключових змін є зменшення кількості обов’язкових предметів для старшокласників. Якщо раніше в 11 класі учні вивчали 14 предметів, то після впровадження реформи 12-класники зможуть зосередитись на 5-8 предметах. Ще одна важлива новація проєкту ТОП (типової освітньої програми) – можливість для шкіл самостійно створювати програми предметів і курсів за вибором. Вони не обов’язково мають базуватися на затверджених модельних навчальних програмах, навчальний заклад може розробити власний зміст.

Типова освітня програма містить типові навчальні плани (таблиці з переліками годин на вивчення предметів/курсів) для трьох кластерів:

Мовно-літературний:

профілі з поглибленим вивченням української мови та літератури (приклади профілів: українська філологія, журналістика чи інші);

профілі з поглибленим вивченням української мови та літератури, мов і літератур корінних народів і національних меншин (приклади профілів: кримськотатарська мова і література, українська мова; польська мова і література, українська мова тощо);

профілі з поглибленим вивченням іноземної мови (приклади профілів: англійська філологія, німецька філологія тощо);

Соціально-гуманітарний:

профілі з поглибленим вивченням історії та громадянської освіти (приклади профілів: історико-філософський, юридичний тощо);

профілі з поглибленим вивченням географії та іноземної мови (приклади профілів: економічний, туризм тощо);

STEM:

профілі з поглибленим вивченням хімії та біології (приклади профілів: хіміко-біологічний, медичний тощо);

профілі з поглибленим вивченням математики та фізики (приклади профілів: інженерія, матеріалознавство та конструювання тощо);

профілі з поглибленим вивченням математики, інформатики, технологій (приклади профілів: ІТ, технологічний тощо).

Де переглянути повний проєкт типової освітньої програми для учнів 10-12 класів?

Міністерство освіти і науки оприлюднило проєкт типової освітньої програми для учнів 10-12 класів. Завантажити проєкт можна за цим посиланням.

Як вчителям долучитись до громадського обговорення?

До 30 квітня вчителі, директори шкіл, представники громадськості можуть надсилати свої пропозиції через платформу eDEM або на електронну адресу: roman.hladkovskyi@mon.gov.ua.