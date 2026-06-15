У Стрию встановили рекорд України за кількістю страв із квасолі «ясь»
Одночасно приготували 92 страви з місцевого сорту квасолі
У Стрию встановили гастрономічний рекорд з приготування 92 страв з місцевого сорту квасолі «Стрийський Ясь». Рекорд України зафіксували у суботу, 13 червня. Про це повідомила дослідниця галицької кухні Маріанна Душар, відома як блогерка пані Стефа.
Авторські і традиційні страви із місцевої квасолі готували у Стрию 13 травня. Рекорд ініціювала творча майстерня «Лабораторії смаку», менторкою якої була Маріанна Душар.
«Стрийський ясь – це не просто ще одна "велика біла фасоля". Це фасоля із характером, який визначається місцем: заплавні ґрунти річки Стрий, специфічний мікроклімат, така потрібна фасолі вологість. Він інакше вариться, інакше пахне, смакує», – пояснює антропологиня їжі.
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Рекордсмени мали за мету приготувати понад 50 страв з квасолі. Загалом вийшло 92 рецепти. Із них 25 страв приготували фахівці «Лабораторії смаку».
Серед незвичних рецептів Маріанна Душар називає:
- «Хліб з трояндового саду» з яська спечений на заквасці;
- «стрийський мезе» – серія намазок та діпів з горіхом і горіховою олією, з білими грибами і трюфелем, з печеною паприкою, печеним яблуком і часником, з буряком, хроном та гострим чорносливом, вудженою рибою;
- салати: зокрема дзьобачки та варя;
- стрийське «чилі кон карне з яськом»;
- паприкаш;
- молодий борщ з вишнями і рубарбаром;
- десерти – зефір, брауні, фініки з ясько-цитрусовою начинкою.
Також презентували торт «Стрийська магнолія», натхненний історичними переписами Ольги Бачинської, з сучасним доповненнями. Він стане гастрономічною візитівкою Стрия.
Торт «Стрийська магнолія» (фото Олега Шмілика)
Подія відбулася в межах фестивалю «Стрий Органік Фест».