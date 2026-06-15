У встановленні рекорду брали участь місцеві господині та відомі гастроблогерки

У Стрию встановили гастрономічний рекорд з приготування 92 страв з місцевого сорту квасолі «Стрийський Ясь». Рекорд України зафіксували у суботу, 13 червня. Про це повідомила дослідниця галицької кухні Маріанна Душар, відома як блогерка пані Стефа.

Авторські і традиційні страви із місцевої квасолі готували у Стрию 13 травня. Рекорд ініціювала творча майстерня «Лабораторії смаку», менторкою якої була Маріанна Душар.

«Стрийський ясь – це не просто ще одна "велика біла фасоля". Це фасоля із характером, який визначається місцем: заплавні ґрунти річки Стрий, специфічний мікроклімат, така потрібна фасолі вологість. Він інакше вариться, інакше пахне, смакує», – пояснює антропологиня їжі.

фото з фейсбуку

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Рекордсмени мали за мету приготувати понад 50 страв з квасолі. Загалом вийшло 92 рецепти. Із них 25 страв приготували фахівці «Лабораторії смаку».

Серед незвичних рецептів Маріанна Душар називає:

«Хліб з трояндового саду» з яська спечений на заквасці;

«стрийський мезе» – серія намазок та діпів з горіхом і горіховою олією, з білими грибами і трюфелем, з печеною паприкою, печеним яблуком і часником, з буряком, хроном та гострим чорносливом, вудженою рибою;

з горіхом і горіховою олією, з білими грибами і трюфелем, з печеною паприкою, печеним яблуком і часником, з буряком, хроном та гострим чорносливом, вудженою рибою; салати : зокрема дзьобачки та варя;

: зокрема дзьобачки та варя; стрийське «чилі кон карне з яськом» ;

; паприкаш;

молодий борщ з вишнями і рубарбаром;

десерти – зефір, брауні, фініки з ясько-цитрусовою начинкою.

Також презентували торт «Стрийська магнолія», натхненний історичними переписами Ольги Бачинської, з сучасним доповненнями. Він стане гастрономічною візитівкою Стрия.

Торт «Стрийська магнолія» (фото Олега Шмілика)

Подія відбулася в межах фестивалю «Стрий Органік Фест».